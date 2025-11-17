O Bohído «se come» más de un millón de unidades de semilla de almeja en tres años y medio

Convertido hace mucho tiempo en un saco sin fondo, el libre marisqueo de la ría de Arousa y el sector encargado de explotarlo siguen recibiendo ayuda por parte de la Administración, ya sea mediante aportaciones económicas directas, estudios científicos, lucha contra el furtivismo, limpieza, control de depredadores o siembras.

El problema es que, a pesar de todo lo invertido, los resultados no acaban de verse, de ahí que el libre marisqueo siga cerrado en sus tres bancos más importantes: Os Lombos do Ulla, Cabío y O Bohído.

Este último beneficiado hoy de una nueva acción tendente a recuperarlo, como fue la siembra de 130.000 unidades de semilla de almeja a manos de la consellería que dirige Marta Villaverde.

Es un intento más por recuperar un banco que acabó esquilmado cuando los rañeiros tuvieron que utilizarlo más que nunca a raíz de la desaparición del berberecho en Os Lombos do Ulla.

Y es también una nueva escenificación del apoyo ofrecido por Villaverde al sector, en esta ocasión con la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, como protagonista de la siembra de esas 130.000 almejas más en una superficie de 500 metros cuadrados.

La siembra realizada esta mañana en O Bohído. / FdV

Dicho así no es tampoco una cantidad excesiva. Pero todo cambia si se explica que en poco más de tres años la Xunta ya sembró en O Bohído 1.088.534 unidades de juveniles del almeja.

Es decir, el equivalente a más de 337 kilos de cría con un tamaño medio global de 27,8 milímetros, en el caso de la almeja babosa obtenida en criaderos como el de O Vicedo, dependiente del Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo.

Por el momento parece no haber servido de mucho, ya que la actividad sigue prohibida en la zona, dado que la producción comercial no se ha recuperado.

De ahí que, sin entrar a preguntarse si ha valido la pena –el tiempo lo dirá–, quizás sea el momento de recordar que desde mayo de 2022 la Xunta ha «tirado» en 2.934 metros cuadrados del banco de O Bohído 316,65 kilos de babosa, que se corresponden con 1.061.334 individuos.

Libre marisqueo bajo el puente de A Illa / Noe Parga

Una siembra que desde 2022 se ha repartido en nada menos que once intervenciones diferentes, utilizándose 496.284 unidades de almeja babosa y 4.500 de japonesa en las labores efectuadas entre mayo de 2022 y julio de 2023.

Para continuar entre mayo y noviembre de este año con la «suelta» de 565.050 ejemplares más de babosa y 22.700 unidades de semilla de japónica.

El objetivo, detallan en Mar, es «paliar la situación generada debido a que el stock de bivalvos se vio mermado en los últimos años a consecuencia de las intensas lluvias y de la alta temperatura y baja salinidad del agua, provocadas por situaciones meteorológicas excepcionales».

Entienden en la Consellería que «la repoblación ayuda al mantenimiento de la actividad marisquera y facilita el mantenimiento de la biodiversidad de la zona».

10 millones de euros

Y añade la directora xeral que este tipo de trabajos, con una inversión en el período 2023-2025 de casi 7 millones de euros, tendrán continuidad en 2026 con «partidas específicas por valor de 3.975.000 euros para la explotación sostenible de los recursos, la mejora de las zonas de producción y la protección de los ecosistemas, y las paradas temporales».

Ceses de actividad como el que afecta al libre marisqueo, en este último trimestre sujeto a una veda y en el primero de 2026 beneficiado por una parada biológica subvencionada para los rañeiros.