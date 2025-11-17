Activan el protocolo de acoso escolar en Valga por un conflicto entre menores

El IES Plurilingüe de Valga ha activado el protocolo de acoso escolar de manera preventiva, para investigar un caso de conflictividad entre dos menores y determinar si existen conductas que precisen de la adopción de medidas.

Desde la dirección del centro confirman que se ha dado este paso, pero destacan que el asunto se encuentra en una fase muy incipiente. La Consellería de Educación también ha sido informada y sus responsables se expresaron ayer de una manera similar, indicando que «se están realizando las pesquisas pertinentes para determinar si existe una situación contraria a la convivencia».

Atañe a dos menores, así que tampoco han trascendido muchos más detalles sobre el caso, que sigue las directrices estipuladas por las autoridades para abordar situaciones que podrían corresponderse a un caso de acoso escolar.

En primer lugar, una vez que se recibe una comunicación sobre unos hechos con indicios, se procede a una valoración y en caso de abrir una investigación, se realizan entrevistas con las partes implicadas y otras actuaciones tendentes a alcanzar un dictamen que, en caso de confirmar el acoso, conlleva un procedimiento corrector, esto incluye comunicación con las familias y la inspección educativa y reuniones con las partes implicadas, entre otras cuestiones. Tras el cierre se debe realizar también un seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas, siempre según las directrices de la Xunta.