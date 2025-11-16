El PP afea la versión del PSOE del fallo por la denuncia de acoso

El PP de A Illa ha acusado al alcalde Luis Arosa de ofrecer una visión «parcial y sesgada» de la sentencia sobre el caso de presunto acoso laboral denunciado por el exjefe de la Policía Local.

Los populares consideran «lamentable» que el regidor «hablase de su absolución» sin explicar que el juzgado no llegó a pronunciarse sobre su responsabilidad por una cuestión de competencia, «y sobre todo, sin reconocer que el Concello fue condenado por no aplicar el protocolo antiacoso, debiendo abonar 8.000 euros al denunciante, más las costas».

El PP reclama al alcalde explicaciones públicas y le reprocha haber intentado «lavar su imagen» con una valoración «triunfalista» de la resolución, «faltando al respeto a los vecinos» al ocultar parte de su contenido. Además, exige que los ediles del anterior gobierno socialista «asuman de su bolsillo» la indemnización.