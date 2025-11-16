Manuel Méndez, nuevo delegado de FARO DE VIGO en Arousa

La dirección de FARO DE VIGO ha nombrado a Manuel Méndez (Rianxo, 1970) nuevo delegado en la edición del decano de la prensa nacional en Arousa.

Manuel Méndez ingresó en el periódico en el año 1996. Tras una dilatada trayectoria, marcada por su pasión y compromiso con el territorio y sus gentes, hoy es un profundo conocedor de sectores económicos clave en la comarca, como la pesca, el marisqueo, la acuicultura y el negocio vitivinícola.

Después de casi treinta años de actividad en FARO DE VIGO, Manuel Méndez asume ahora el liderazgo de una edición plenamente arraigada en la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán que se ha convertido en un referente informativo obligado para la ciudadanía.

Con su nueva responsabilidad al frente de un extraordinario equipo humano y profesional, afronta el desafío de potenciar la oferta informativa, con una decidida apuesta por nuestra información en soportes digitales.

FARO en Arousa, como en el resto de sus ediciones, redobla su compromiso de llegar a más lectores y de hacerlo de forma más eficaz, utilizando todos los canales y sin renunciar a sus señas de identidad: contenidos rigurosos y útiles, pluralidad, proximidad a los ciudadanos y defensa de los intereses de su territorio.

Un periódico, en definitiva, que esté a la altura de las exigencias de sus lectores.