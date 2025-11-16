Luis López: «En 2027 llegará el momento de Sabela Fole»

El presidente del PP de Pontevedra, Luis López, aseguró que «en 2027 llegará el momento de Sabela Fole, del PP y, sobre todo, el momento de Cambados y de los cambadeses», durante el tradicional pincho de Navidad de la agrupación local.

López, que estuvo acompañado por la secretaria general provincial, Luisa Piñeiro, contrapuso la «ilusión, proyecto y equipo» que, a su juicio, lidera la portavoz municipal frente a una «gestión a cuatro bandas» en el gobierno local, que consideró ineficaz y alejada de las necesidades vecinales.

Sabela Fole, presidenta del PP cambadés, agradeció el «respaldo absoluto» y la unidad interna del partido y señaló que el único objetivo de la formación es lograr una «victoria rotunda por mayoría absoluta» en las próximas municipales para «sacar a Cambados de su estancamiento y deterioro y dejar de ser el concello que más ayudas, fondos e inversiones pierde de toda la provincia».