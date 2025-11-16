Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina

Una joven vilagarciana de 19 años de edad resultó herida «muy grave» la pasada madrugada tras clavarse un cuchillo en una pierna.

La policía investiga lo ocurrido sin descartar ninguna hipótesis, pues debe determinar si fue un accidente o alguien la apuñaló.

De ahí que haya tomado declaración al joven de 18 años, también de Vilagarcía, que la acompañaba en el momento del suceso, cuando ambos se alojaban en un conocido hotel de la calle de Arzobispo Lago, en pleno centro de la ciudad.

La pareja llegó al establecimiento en la tarde-noche de ayer, y tras dejar sus cosas, entre las que, presuntamente, se encontraba un cuchillo de cocina, decidieron salir «de marcha».

Tras pasar la noche en las zonas de la «movida» vilagarciana regresaron a la habitación del hotel a eso de las cuatro de la madrugada.

La policía en la plaza de Galicia, a escasos metros del hotel en el que ocurrieron los hechos. / M. Méndez

Solo unos minutos después el hombre bajó a recepción para decir que su compañera había tenido un accidente y pedir que se avisara urgentemente a una ambulancia.

Un trabajador del propio hotel –al que también ha tomado declaración la policía– se encargó de presionar con fuerza la herida que la joven había sufrido en una pierna. Parece que fue tan profunda que había riesgo de que se desangrara.

Una vez llegados al lugar, los equipos médicos la evacuaron al Hospital Comarcal do Salnés, donde tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica, y su pareja se fue con ella, según han indicado algunos testigos.

La Policía Nacional de Vilagarcía, que ha recabado todo tipo de pruebas y testimonios, se encarga de la investigación, lógicamente dejando abierta la línea de una presunta agresión, pero también tratando de concretar si se lo clavó ella misma, si fue un accidente y, de ser así, en qué circunstancias tuvo lugar.