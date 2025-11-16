El Fexturrón abrirá entre el 28 de noviembre y el 11 de enero para alargar la Navidad en VIlagarcía

El Concello de Vilagarcía ha decidido ampliar la duración del Fexturrón, el gran parque navideño que se instalará en Fexdega. Este año lo hará durante más tiempo y con mayor antelación puesto que abrirá sus puertas el 28 de noviembre y las cerrará el 11 de enero, ambas fechas incluidas. Una decisión que llega avalada por las cifras del año pasado, cuando la afluencia superó los 80.000 visitantes, batiendo cualquier récord precedente.

«Está a punto de comenzar una de las épocas más mágicas del año y el Concello hará todos los esfuerzos para que los más pequeños vivan las fiestas con toda la ilusión posible», señaló el concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou. Para ello, habrá un amplio programa de actividades infantiles como talleres, sesiones de magia, photocalls, atracciones y la pista de hielo natural, la gran atracción del recinto.

Esta pista de hielo, «una de las pocas que hay en toda España» aseguran desde Ravella, ganará este año un metro de longitud y pasará a ocupar el 25% de todo el recinto dedicado al Fexturrón. Estará abierta todos los días de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.00 horas, con horarios especiales el 24 y 31 de diciembre (de 11.00 a 19.30) y los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero (de 17.00 a 22.00). Los precios se mantienen respecto a la pasada edición: entrada general a 7 euros y bono de 10 accesos por 55 euros. Cada sesión en la pista tendrá una duración de 40 minutos. «Los organizadores utilizarán un potente cañón de nieve para que la experiencia sea aún más especial», avanzó Carou.

Junto a la pista de hielo, el Fexturrón ofrecerá una amplia zona de atracciones infantiles. Los tickets tendrán un precio único de 5 entradas por 5 euros y podrán utilizarse cualquier día mientras dure el evento. El horario del parque y de las atracciones será de 16.30 a 21.00 horas, salvo el 24 y 31 de diciembre (de 16.30 a 19.30) y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero (de 17.00 a 21.00).