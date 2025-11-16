Ravella culpa del retraso en la licencia de la casa Jaureguízar a Patrimonio

El gobierno de Vilagarcía responsabiliza «única y exclusivamente» a la Dirección Xeral de Patrimonio del retraso acumulado en la tramitación del expediente de la casa Jaureguízar, tras las declaraciones de la Consellería de Cultura en las que se apuntaba al Concello por no aportar la documentación requerida y se justificaba así el archivo de dos expedientes previos.

«El retraso se debe a los continuos cambios de jefes de servicio, de técnicos y de criterios de Patrimonio», sostienen desde Ravella, que recuerda que en estos dos años «se han elaborado dos proyectos y un informe de ruina técnica, exactamente lo que se nos pidió en cada momento». El ejecutivo se muestra especialmente crítico con la Xunta: «Nos presta un dinero para rehabilitar la casa y es la propia Xunta la que nos impide hacerlo, ¿a qué estamos jugando?».

Patrimonio, por su parte, sostiene que el expediente se inició en mayo de 2021 y que cuatro meses después se solicitó más documentación «que nunca fue aportada», lo mismo que había ocurrido en 2023, lo que motivó el archivo de ambos procedimientos por desestimiento. Añade que la solicitud de declaración de ruina técnica presentada por el Concello en febrero de este año «se está tramitando « y que se prevé resolverla «en los próximos días», tras haberse reforzado el personal del servicio.

En 2019 se firmó la compra de la casa. / Iñaki Abella

Desde el gobierno municipal se insiste en que la protección de la casa Jaureguízar es «ambiental», por su proximidad a una vivienda modernista, y no por su valor arquitectónico intrínseco, al tratarse de «una imitación de arquitectura tradicional vasca». Ravella defiende que el estado actual del inmueble, con «graves problemas estructurales», no aconseja mantenerlo en pie más allá de conservar la fachada principal y las rejas de fundición, que considera los únicos elementos con valor.

El Concello enmarca este caso en un «clamor» generalizado entre ayuntamientos y propietarios privados por los retrasos de Patrimonio, que atribuye a la falta de personal y a los cambios de criterio. Como ejemplo, citan desde Ravella una espera de «casi un año» por una autorización para colocar un escudo de piedra en la plaza de A Independencia o «seis meses» para informar la humanización de la calle Vicente Risco. Subrayan también que «si la Xunta y el PP quieren ahora delegar en los concellos los informes patrimoniales a través de la Lei de Acompañamento dos Presupostos es la prueba más evidente de cómo funciona el servicio».