Carril presume de marisqueo y de su simbólica isla de Cortegada

El pueblo de Carril vuelve a sacar pecho por un paraíso natural tan destacado como la isla de Cortegada y por una actividad tan arraigada como la del marisqueo a pie.

Lo hace a través de la firma de turismo activo Amarcarril, que reaparece en escena con un programa de actividades en el que ofrece a los participantes la posibilidad de disfrutar de «una experiencia de bienestar» sumergida en la naturaleza.

El fin de semana que viene, por ejemplo, propone un taller de marisqueo. El punto de encuentro se situará en la oficina de Amarcarril, el sábado a las 10.30 horas y el domingo, a las once de la mañana.

Asistentes a la visita guiada a la isla de Cortegada para disfrutar de su flora y su fauna. / Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Para el día 29 se anuncia «Baño de Bosque en Cortegada». Una ruta en la que se sugiere «reconectar con la naturaleza y la tranquilidad» descubriendo los «beneficios reparadores» de un entorno natural tan destacado como esta isla arousana.

Esta visita guiada a Cortegada y su bosque de laureles, «uno de los más especiales de Galicia», se desarrollará de 10.00 a 13.00 horas, siendo necesario reservar plaza en el teléfono 626 249 725 o el correo electrónico amarcarril@gmail.com.

Las actividades del mes se completarán el día 30 con una ruta micológica a iniciar a las diez de la mañana en el puerto de Vilagarcía.