Cambados y A Illa claman por el servicio de Augas de Galicia

El malestar con Augas de Galicia crece en concellos como Cambados y A Illa. El alcalde Samuel Lago trasladó el viernes directamente al ente autonómico su descontento por el ritmo y la calidad de las obras de saneamiento que se están desarrollando en el municipio.

En la reunión con los responsables del proyecto, Lago también denunció problemas en las conexiones con la red existente, deficiencias en los acabados y numerosas quejas vecinales, especialmente en el tramo de la avenida de Galicia, recordando que la margen derecha, en sentido Castrelo y realizada por el propio Concello, se ejecutó en menos tiempo y con un resultado más adecuado.

En el encuentro Augas de Galicia comunicó además «un nuevo retraso», fijando la previsión de finalización del proyecto en enero de 2026, por lo que Lago reclamó medidas para acelerar los trabajos sin perder rigor técnico y anunció una fiscalización continua hasta el fin de la obra.

El malestar con el organismo dependiente de la Xunta se extiende hasta A Illa. Su alcalde, Luis Arosa, critica que las arcas municipales tengan que asumir con fondos propios el 20% de la inversión en la nueva red de saneamiento tras «un cambio de política» de la Consellería, que el propio alcalde considera que «lo que cambió fue que, después de años de espera, ahora tocaban actuaciones en A Illa»

Arosa denuncia además que la Xunta «no invierte en A Illa lo que recauda por el canon del agua, solo hay que echar cuentas», comparando la situación con otras EDAR financiadas total o parcialmente por la administración autonómica, como las de Santiago de Compostela o Ribeira, al tiempo que recuerda que «prácticamente la mitad del recibo del agua son varios canon que van directamente a Augas de Galicia y para nuestro municipio vienen 0 euros».