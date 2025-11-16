Basura y jabalíes, el otro lastre de la vía rápida hacia A Lanzada
En los márgenes de la carretera hay todo tipo de residuos, incluidos voluminosos
La malla cinegética es incapaz de frenar a los animales
Los interminables atascos de cada verano son, quizás, el problema más conocido de la vía rápida de Sanxenxo, que avanza desde la Autovía do Salnés hacia la playa de A Lanzada y el Concello de O Grove.
La buena noticia es que, más pronto que tarde, pueden tener solución, ya que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba hace justamente dos meses que se invertirán más de 40 millones de euros en desdoblar esa vía de altas prestaciones y transformando los accesos rodados y peatonales del istmo de A Lanzada y su entorno.
Lo que sucede es que se trata de una mejora que tardará unos años en hacerse realidad, y mientras tanto hay otros problemas que requieren de respuestas urgentes, como son la proliferación de basura en los márgenes de la vía rápida y la constante presencia de jabalíes en la calzada.
Empezando por esto último, baste decir que son frecuentes los accidentes protagonizados por los cerdos salvajes que invaden la vía rápida.
Y si bien es cierto que, puntualmente, se colocan vallas de protección para impedirlo, también lo es que las mallas cinegéticas empleadas se antojan insuficientes para contener el avance de los animales.
Es fácil toparse con lugares donde esa protección lateral está deteriorada e incluso parcialmente arrancada o levantada, así como con otros donde su endeblez parece una invitación al paso de los jabalíes.
En cuanto a la basura, no se trata solo de los desperdicios que algunos lanzan desde sus coches al exterior, sino también del vertido de voluminosos, tirados en los márgenes de la vía rápida tanto en tramos hormigonados del viejo trazado como en el monte.
