La abuela más popular y querida de España triunfa en el Auditorio

María Galiana, la Herminia López de «Cuéntame cómo pasó», triunfó en Vilagarcía

Las protagonistas de la obra, anoche.

Las protagonistas de la obra, anoche. / Iñaki Abella

M. Méndez

Vilagarcía

María Galiana, la mítica abuela (Herminia López) de la popular serie televisiva «Cuéntame cómo pasó», arrasó a su paso por Vilagarcía, donde derrochó profesionalidad, arte y, por qué no decirlo, mucha ternura.

La expectación fue máxima en los días previos y también en la tarde-noche de ayer, cuando protagonizó en el Auditorio Municipal la obra teatral titulada «Yo solo quiero irme a Francia».

Lo hizo al frente un plantel de lujo, integrado por las actrices Alicia Armenteros, Anna Mayo y Nieves de Medina.

Noticias relacionadas y más

El público disfrutó de lo lindo con esta emotiva comedia que transcurre en un pequeño pueblo de España. Una trama familiar capaz de combinar humor, emoción y reflexión a través de una historia repleta de secretos, identidades entrelazadas y revelaciones en torno a un viaje a través de la España de posguerra.

