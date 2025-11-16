La abuela más popular y querida de España triunfa en el Auditorio

María Galiana, la mítica abuela (Herminia López) de la popular serie televisiva «Cuéntame cómo pasó», arrasó a su paso por Vilagarcía, donde derrochó profesionalidad, arte y, por qué no decirlo, mucha ternura.

La expectación fue máxima en los días previos y también en la tarde-noche de ayer, cuando protagonizó en el Auditorio Municipal la obra teatral titulada «Yo solo quiero irme a Francia».

Lo hizo al frente un plantel de lujo, integrado por las actrices Alicia Armenteros, Anna Mayo y Nieves de Medina.

El público disfrutó de lo lindo con esta emotiva comedia que transcurre en un pequeño pueblo de España. Una trama familiar capaz de combinar humor, emoción y reflexión a través de una historia repleta de secretos, identidades entrelazadas y revelaciones en torno a un viaje a través de la España de posguerra.