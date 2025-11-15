Vilagarcía, O Grove y Sanxenxo gestionarán los negocios de playa

Los Ayuntamientos de Vilagarcía, O Grove y Sanxenxo gestionarán con sus propios medios la adjudicación de los servicios de temporada de playa en 2026. Entre estos, se encuentran los «chiringuitos» de comida y bebida, o los puestos de alquiler de canoas, hidropedales, hamacas o sombrillas.

La Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una relación de los municipios gallegos que han optado por tramitar con sus propios medios la instalación de estos negocios en los arenales durante el verano de 2026. Figuran 17 en toda Galicia, de los cuales tres son de la comarca de O Salnés. Entre los demás, se encuentran localidades con un gran peso turístico en la campaña estival, como son Cabanas, Miño, Ribeira, Porto do Son, Valdoviño, Baiona, Cangas, Marín o Vigo.

De este modo, Vilagarcía, O Grove y Sanxenxo tendrán que «tramitar el procedimiento para la adjudicación a terceros de los servicios, incluida la publicación de los correspondientes anuncios», se advierte en el boletín autonómico.

En el caso de los demás municipios, las personas o empresas interesadas en la explotación de servicios de temporada que vayan a ubicarse en terrenos de dominio público marítimo-terrestre podrán solicitar el otorgamiento de la autorización desde las 12 del mediodía del 17 de noviembre (el lunes de la próxima semana).

Para estos solicitantes, el plazo termina el 31 de diciembre y, «para el caso de concurrencia de varias solicitudes para una misma zona, en el otorgamiento se tendrá en cuenta la prioridad en su presentación, excepto otros criterios de mayor interés y utilidad pública de las propuestas», se añade en el DOG.

Prórroga en Vilagarcía

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha prorrogado un año el contrato de concesión administrativa del quiosco-bar de la playa Compostela. Lo hace a petición del adjudicatario, José Carlos González López, que solicitaba la prórroga para tres años, de 2026 a 2028.

Ravella sacó a concurso la explotación la pasada primavera, y en el pliego de condiciones ya se establecía que la adjudicación sería por una temporada (del 1 de junio de 2025 al 30 de septiembre), pero que se podría ampliar hasta un máximo de tres veranos más, siempre entre junio y septiembre. El hostelero solicitó al Concello la aplicación de dicha prórroga, pero la administración local se ha limitado a concederla por un verano más. En todo caso, se podría llegar a los cuatro, pues el hostelero puede volver a pedirla en 2026 y 2027.