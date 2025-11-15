Los valgueses se preocupan por reciclar

El Concello de Valga sigue dando pasos en pro de la preservación medioambiental a partir de la recogida selectiva y el reciclaje.

Y sus vecinos siguen respondiendo positivamente a este tipo de propuestas, como hicieron con los diferentes planes de compostaje individual y comunitario, con la reco gida de aceite doméstico, la reutilización de ropa de segunda mano y otras campañas anteriores.

Esta vez el gobierno local propuso al vecindario una jornada exclusivamente centrada en el reciclaje, proponiendo diferentes actividades de concienciación sobre la importancia de reducir la generación de residuos y separarlos para propiciar su reutilización.

Una de las carpas instaladas por el Concello. / FdV

La propuesta se llevó a cabo en la plaza Manuel Vicente Cousiño y en el Edificio de Usos Administrativos de Pontevalga, donde se hizo hincapié en el reciclado de textiles y aceite de cocina usado, así como en el compostaje de residuos orgánicos.

Fue así cómo se brindó detallada información a los presentes, además de mostrarles jabones y biodiésel elaborados a partir del aceite doméstico reciclado, junto con fertilizante natural obtenido gracias al proceso de compostaje.

Los monitores también explicaron cómo crear un pequeño compostero de balcón «a través del que gestionar los biorresiduos generados en los hogares sin huerta para obtener fertilizante para las macetas».

La campaña también permitió habilitar un perchero de intercambio de ropa usada, repartir más embudos para recoger el aceite usado y participar en un taller de estampación en el que decorar las prendas de los participantes.