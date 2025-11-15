Seage afea al bipartito la supresión de la ruta de las tapas de matanza

El grupo municipal del Partido Popular de Pontecesures lamenta lo que considera un «nuevo episodio de incapacidad» del gobierno local tras anunciarse oficialmente la cancelación de la quinta edición de la Ruta de Tapas de Matanza, supuestamente porque no se alcanzó el número mínimo de establecimientos participantes.

Para José Manuel Vidal Seage, líder de los populares, es «una auténtica lástima», pues considera que «se pierde una nueva oportunidad de dinamizar la economía local y generar ambiente en el municipio».

Circunstancia que aprovecha para recordar que cuando él era alcalde llegaron a implicarse diez locales hosteleros en la iniciativa, reduciéndose la cifra a la mitad el año pasado, ya con el actual gobierno bipartito BNG-PSOE.

La Ruta de Tapas de la Matanza en el bar O Choco (Pontecesures). / FdV

Un ejecutivo «empeñado en la demolición controlada del legado de los gobiernos del PP» que acaba con «una iniciativa que era un éxito escondiéndose en excusas», sin tener en cuenta que la ruta «atraía a numeroso público, animaba a los vecinos a salir a la calle y generaba un importante volumen de negocio para la hostelería».

Considera Seage que «incluso en caso de que los establecimientos hosteleros tengan dificultades para disponer de trabajadores, el gobierno local debería haber demostrado liderazgo, dinamismo y capacidad, buscando alternativas como showcookings u otras actividades que permitieran mantener viva esta exaltación gastronómica de la matanza que empezaba a arraigarse en Pontecesures».

Tanto es así que los miembros del bipartito «admitieron en anteriores ediciones el buen funcionamiento de esta cita culinaria, llegando a destacar que el pasado año se sirvieron unas 2.000 raciones, por eso no se explica que desistieran tan fácilmente de repetir la experiencia».

Lo que ocurre, a juicio del PP, es que «llueve sobre mojado, puesto que también se suspendió hace meses la Festa da Lamprea», agravando un «deterioro de la vida municipal provocado por un gobierno que ni lidera ni gestiona».

En definitiva, «dos oportunidades perdidas» para dinamizar la vida social y económica del municipio, explica un Vidal Seage convencido de que el bipartito «acabará con nuestros bares, cafeterías y restaurantes, ya que está dejando sin referencias al sector».