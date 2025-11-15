La rotonda de O Cavadelo se asfaltará a partir del lunes

El Concello renovará el firme de la rotonda de O Cavadelo el próximo lunes, dentro del Plan Municipal de Asfaltados, dotado con 344.000 euros. Al tratarse de un acceso clave al centro urbano, no se cortará la circulación: los operarios de la empresa Marconsa regularán el tráfico manualmente mientras duren los trabajos, siempre que la meteorología lo permita.

Marconsa, responsable del Lote II, ya actuó en San Andrés (O Carril), Fondo da Vila (Trabanca Sardiñeira), Ramón Martínez (O Piñeiriño), Fonte de Faxilde, frente al pabellón Sara Gómez y en el acceso al Hospital do Salnés, y continuará por la calle Marxiada (Sobradelo), donde también se renovarán los pluviales.

Por su parte, COVSA iniciará en breve las obras del Lote I en la rúa Fontecarmoa y en las travesías de Rosalía de Castro dentro del Plan Municipal de Asfaltados.