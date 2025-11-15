El Puerto de Vilagarcía incorpora los drones a las tareas de vigilancia y emergencias
La Autoridad Portuaria adquiere un equipo a una empresa de Toledo por 13.000 euros
A.M.
El Puerto de Vilagarcía incorporará un dron a los servicios de control de tráficos o de intervención en emergencias. La Autoridad Portuaria convocó un procedimiento para la adquisición de un dispositivo, y lo ganó la firma Acre Soluciones Topográficas, de Illescas, Toledo, por 13.000 euros.
El Puerto utilizará el dron para numerosas tareas, como el control del tráfico portuario, tanto marítimo como en los muelles; la coordinación de las operaciones en el puerto; las ayuda a la navegación; o el servicio de policía. De hecho, en el procedimiento público ya se apunta que el dron se usará también para, «los servicios de prevención y control de emergencias», y entre estas, se citan la extinción de incendios, el salvamento o la lucha contra la contaminación.
En el plan de emergencias del Puerto se especifica que la primera intervención corresponde a la Autoridad Portuaria, que también tiene la responsabilidad de apoyar posteriormente a los servicios de segunda intervención, como podrían ser los bomberos o los equipos contra la contaminación marítima.
Cada vez más, los drones son empleados en tareas de vigilancia, como han empezado a hacer ya varias cofradías de pescadores, y ya empiezan a disponer de ellos cuerpos de policía y unidades de emergencias.
