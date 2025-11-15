Patrimonio culpa a Ravella del retraso en la tramitación de la casa Jaureguízar

La Dirección Xeral de Patrimonio responsabiliza al Ayuntamiento de Vilagarcía del retraso administrativo acumulado en el proyecto de rehabilitación de la casa Jaureguízar. FARO preguntó ayer a la Consellería de Cultura por la tramitación de este proyecto, y desde la Xunta responden que llegaron a archivar dos expedientes porque el Concello no envió la documentación que se le había pedido.

Según Patrimonio, el expediente se inició en mayo de 2021, cuando el Ayuntamiento hizo una primera solicitud. Según la Xunta, Patrimonio contestó a los cuatro meses, pidiendo al Concello una documentación a mayores, «que nunca fue aportada».

«Lo mismo ocurrió en 2023, cuando se recibió una nueva solicitud en la que una vez más los técnicos solicitaron documentación que nunca fue aportada», defienden desde el gabinete de comunicación de Cultura. «Esto provocó que ambos expedientes, el de 2021 y el de 2023, fuesen archivados por desestimiento».

En todo caso, desde Patrimonio aseguran que la solicitud de declaración de ruina técnica presentada por Ravella en febrero de este año, «se está tramitando y está previsto que se resuelva en los próximos días». Apuntan que quieren avanzar, de ahí que celebrasen una reunión con el Concello. Y aseguran que ya se ha reforzado el personal del servicio para hacer frente «al muy elevado número de expedientes que tramitan».