O Salnés revalida sus 8 distinciones en el Vilas en Flor

La comarca de O Salnés ha revalidado sus ocho distinciones en el certamen Vilas en Flor, que organiza la Fundación Juana de Vega, y en la que se premian las buenas prácticas ambientales de los municipios de menos de 40.000 habitantes. En esta edición, participaban tres Concellos de la comarca, Vilagarcía, Cambados y Sanxenxo. Los dos primeros han obtenido tres «flores de honra» cada uno, mientras que Sanxenxo se lleva dos distinciones.

La gala de entrega de premios se celebró ayer en Carballo, presidida por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. En la edición de este año del Vilas en Flor participaron 41 municipios gallegos. De estos, cinco localidades obtuvieron el máximo de galardones posibles (cuatro «flores de honra») y fueron Allariz, Carballo, Chantada, Salceda de Caselas y Tomiño.

En la lista de municipios con tres flores se encuentran Cambados y Vilagarcía. En este último caso, el diploma fue recogido por el concejal de Medio Ambiente, Diego García. También lograron tres flores Caldas de Reis o Lalín, por citar dos ejemplos de poblaciones próximas a O Salnés.

La conselleira de Medio Ambiente, en el centro, durante la gala, celebrada ayer en Carballo. / FdV

Sanxenxo, por su parte, obtuvo dos flores, al igual que Cuntis, en la comarca vecina de Caldas. «La filosofía de este programa persigue una mirada más ecológica y sostenible al territorio, tanto desde un prisma estético como ecofuncional, entendiendo el resultado, el paisaje, como un escenario sinérgico donde confluyen valores ambientales, culturales, históricos y sociales para alcanzar mejores sitios para vivir sus habitantes», defienden desde la organización.

Por ello, se premian desde la educación ambiental y la concienciación ciudadana hasta el cuidado de las zonas verdes.