O Salnés mide con un móvil el estrés en las entrevistas de trabajo
La Mancomunidade inicia su nuevo plan de empleo con un curso de «machine learning»
La Mancomunidade do Salnés ha iniciado la decimocuarta edición de su Programa Integrado de Emprego, y lo ha hecho con un curso teórico y práctico de «machine learning», basado en la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de selección de personal. En concreto, los alumnos han aprendido a medir el estrés que produce enfrentarse a una entrevista de trabajo mediante una cámara y un teléfono móvil inteligente.
El sistema analiza las reacciones fisiológicas y emocionales de las personas candidatas, mediante la elaboración de un registro fisiológico, en el que se recogen parámetros como la frecuencia cardíaca, el pulso, el oxígeno en sangre o las fases del sueño, configurando lo que en terminología técnica se denomina un «health record» o «sensor log».
La finalidad de este curso es doble: por un lado, que los alumnos se familiaricen con nuevas herramientas de inteligencia artificial y, por otro, mejorar sus habilidades personales y emocionales frente a las entrevistas de trabajo, «uno de los momentos más decisivos en la búsqueda de empleo», sostiene la Mancomunidade arousana.
Antes de cada entrevista, se realiza una evaluación subjetiva inicial de ansiedad para valorar el nivel de tensión percibido por el propio participante. Paralelamente, una cámara inteligente analiza las micro expresiones faciales y la conducta no verbal, «ofreciendo una lectura detallada de las reacciones automáticas, el contacto visual, la postura corporal y otros indicadores emocionales clave». Los datos obtenidos se procesan mediante un software y ofrece sus conclusiones.
El Obradoiro de Hostelería sigue al menos un año más en Sanxenxo
El Obradoiro de Hostelería de la Mancomunidade do Salnés continuará en Sanxenxo. El ente comarcal sacó a concurso público, mediante trámite urgente, el arrendamiento de un local para esta acción formativa, y solo se presentó la oferta de los dueños del actual local.De este modo, el Obradoiro seguirá desarrollándose, al menos durante un año más, en el bajo del número 24 de la calle Ourense, en Sanxenxo. El contrato es por un montante de 2.000 euros al mes, y por un periodo de un año, ampliable en otros dos.El bajo tiene una superficie de 328 metros cuadrados, y ya está acondicionado para las clases de hostelería.
