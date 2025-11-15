Meis suspende la feria del gallo de corral al no regularizarse los criadores
La Consellería de Medio Rural había advertido al Concello de que no podía permitir más tiempo la situación alegal de los vendedores
Solo una vecina puso en regla los papeles
La feria del gallo de corral de Meis se había convertido en una de las actividades más típicas de la Navidad de O Salnés. Las últimas ediciones se celebraban el 22 de diciembre por la mañana -el mismo día que el sorteo de la Lotería de Navidad- y habían logrado congregar en Mosteiro a cientos de personas. Pero este año ya no podrá celebrarse. El Ayuntamiento y los criadores de gallos han optado por suspender el evento porque estos últimos tenían que regularizar su situación ante la Consellería de Medio Rural, y solo lo hizo una.
Hacía tiempo que los servicios de inspección de la Xunta seguían de cerca la tradicional feria de Meis, en la que una docena de familias ponían a la venta gallos criados en sus casas durante los nueve últimos meses, sacrificados y limpios. Hace un par de años, la Consellería contactó con el Concello, como coorganizador del evento, y le indicó que los criadores debían regularizar su situación.
El argumento de la Xunta era que los vecinos estaban vendiendo alimentos y que, por lo tanto, necesitaban una serie de documentos y autorizaciones, como un registro sanitario. La petición fue aumentando de intensidad, y después de la feria de 2024, los inspectores de Sanidade Animal comunicaron al Ayuntamiento que la regularización de los criadores ya no podía esperar más.
La administración local se lo transmitió a los productores, pero por unas razones u otras, solo una de ellas logró cumplimentar los trámites administrativos. Pero ni siquiera ella podría vender en la feria, dado que obtuvo la autorización de la Xunta después de empezar a criar su actual camada. Los demás, o no hicieron los trámites o no podrían acceder al permiso aunque quisiesen por la ubicación de sus gallineros.
«Hay varias criadoras que no podrían darse de alta, aunque quisiesen, porque sus gallineros están demasiado cerca los unos de los otros o de una avícola que hay en esa zona», explica la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez.
Así las cosas, el Ayuntamiento y los criadores han optado por no celebrar este año la tradicional feria de vísperas de Navidad. Y se abre un periodo de gran incertidumbre. Hay criadoras que ya han manifestado que dejarán la actividad después de estas fiestas, y la feria podría verse comprometida en caso de que el número de vendedores sea muy escaso.
Colocan redes pajareras para permitir que las aves sigan en el exterior
El riesgo de expansión de la gripe aviar es tan elevado este otoño que el Gobierno central ha ordenado el confinamiento de todos los corrales de España, con independencia de su ubicación. En el caso de Meis, las familias ya estaban obligadas a tener encerradas a sus gallinas desde el pasado 10 de noviembre. Esta situación es especialmente compleja para los criadores de gallos de corral, ya que son animales que en espacios reducidos suelen pelearse mucho y porque en gran medida su calidad se debe a que permanecen mucho tiempo y se alimentan al aire libre.Para no tener que confinarlos de manera estricta, algunas criadoras han hecho cierres parciales en sus fincas, y los han cubierto con red pajarera, cuya finalidad es evitar el contacto accidental de las aves domésticas con las silvestres, que podrían ser portadoras del virus de la gripe.De este modo, las productoras mantienen los gallos al aire libre y pueden mantener su actividad. Desde el Gobierno se ha pedido a las autonomías que sean rigurosas con el cumplimiento de las normas de protección que deben adoptar las familias, para de este modo evitar que un episodio de gripe aviar pueda descontrolarse en un territorio determinado.O Salnés es una zona de especial riesgo debido al paso de miles de ejemplares de especies migratorias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco en O Grove