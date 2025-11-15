Meis suspende la feria del gallo de corral al no regularizarse los criadores

La feria del gallo de corral de Meis se había convertido en una de las actividades más típicas de la Navidad de O Salnés. Las últimas ediciones se celebraban el 22 de diciembre por la mañana -el mismo día que el sorteo de la Lotería de Navidad- y habían logrado congregar en Mosteiro a cientos de personas. Pero este año ya no podrá celebrarse. El Ayuntamiento y los criadores de gallos han optado por suspender el evento porque estos últimos tenían que regularizar su situación ante la Consellería de Medio Rural, y solo lo hizo una.

Hacía tiempo que los servicios de inspección de la Xunta seguían de cerca la tradicional feria de Meis, en la que una docena de familias ponían a la venta gallos criados en sus casas durante los nueve últimos meses, sacrificados y limpios. Hace un par de años, la Consellería contactó con el Concello, como coorganizador del evento, y le indicó que los criadores debían regularizar su situación.

El argumento de la Xunta era que los vecinos estaban vendiendo alimentos y que, por lo tanto, necesitaban una serie de documentos y autorizaciones, como un registro sanitario. La petición fue aumentando de intensidad, y después de la feria de 2024, los inspectores de Sanidade Animal comunicaron al Ayuntamiento que la regularización de los criadores ya no podía esperar más.

La administración local se lo transmitió a los productores, pero por unas razones u otras, solo una de ellas logró cumplimentar los trámites administrativos. Pero ni siquiera ella podría vender en la feria, dado que obtuvo la autorización de la Xunta después de empezar a criar su actual camada. Los demás, o no hicieron los trámites o no podrían acceder al permiso aunque quisiesen por la ubicación de sus gallineros.

«Hay varias criadoras que no podrían darse de alta, aunque quisiesen, porque sus gallineros están demasiado cerca los unos de los otros o de una avícola que hay en esa zona», explica la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez.

Así las cosas, el Ayuntamiento y los criadores han optado por no celebrar este año la tradicional feria de vísperas de Navidad. Y se abre un periodo de gran incertidumbre. Hay criadoras que ya han manifestado que dejarán la actividad después de estas fiestas, y la feria podría verse comprometida en caso de que el número de vendedores sea muy escaso.