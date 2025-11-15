Meaño declara por segunda vez desierta la compra de un camión

Por segunda ocasión, el nuevo concurso convocado por el Concello de Meaño para la adquisición de un camión satélite de segunda mano, destinado a la recogida de residuos, no volvió a cristalizar. Y es que en esta ocasión se presentó una única oferta que resultó excluida al superar el presupuesto máximo de compra fijado en las bases.

El primer concurso al efecto se había convocado el 26 de septiembre, no presentándose entonces oferta alguna. Con fecha 28 de octubre se convocaba el segundo concurso y a este se presentó como única oferta la formulada por el sello vilagarciano Automoción La Junquera.

Las bases del concurso, en atención a las características fijadas de un camión con una antigüedad de no más de ocho años y no más de 190.000 kilómetros rodados, el precio máximo establecido era de 54.958,20 euros IVA incluido. Este importe, tal y como se explica en el acta de la mesa de contratación, representaba «el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación». Mas en la oferta presentada por Automoción La Junquera, según del acta referida, el precio propuesto era de 54.900 euros sin IVA, y con los 11.529 euros que le correspondía por este impuesto, el precio final ascendía a 66.429 euros. Esta cifra incumplía las bases del concurso, por lo que la mesa de contratación, por unanimidad, resolvió «declarar desierta la licitación al no concurrir ninguna otra empresa».

Tendrá que volver a convocarse un tercer concurso si el Concello quiere hacerse con este vehículo. Se recuerda que, amén de la antigüedad y rodaje, el camión debía tener 4,8 metros de longitud, estar dotado de caja basculante fabricada en acero, con capacidad de entre 4,90 y 5,10 metros cúbicos, y equipado con sistema de descarga y volteo trasero para poder vaciar en otro vehículo recolector.