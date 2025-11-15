Una máquina elevadora aplasta un pie a un hombre en la lonja de Cambados

Un hombre resultó herido de consideración ayer en un accidente laboral en la lonja de Cambados. El operario, con iniciales J.L.P.R., y de 59 años, fue derivado al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061 después de que un toro elevador le pasase por encima de un pie. En el operativo participaron también Emerxencias de Cambados y la Policía Local.

Asimismo, el equipo local de emergencias se desplazó durante la noche del jueves a la vía rápida de Cambados a Vilagarcía, después de que un coche volcase completamente sobre la vía a la altura de Corvillón. El conductor, B.C.P, de 26 años resulto ileso. En la intervención colaboró la Guardia Civil de Cambados, Guardia Civil de Tráfico y la ambulancia del 061.

Los últimos días han sido complicados para la circulación por carretera debido a las intensas lluvias, que causaron grandes bolsas de agua en las carreteras. Además, la visibilidad era muy deficiente, sobre todo a primera hora de la noche y de la mañana.