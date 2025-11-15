A Illa somete a debate la futura gestión del monte vecinal
A Illa
La asociación Arousa en Transición celebra hoy (18.00 horas) en el Auditorio de A Illa un encuentro dirigido a los colectivos locales y a la Xunta de Montes para fortalecer lazos y avanzar hacia una gestión más sostenible del monte.
La cita busca abrir un espacio de diálogo para «repensar y planificar conjuntamente nuestro monte» y adaptarlo a los retos de la crisis climática. La entidad apuesta por recuperación del bosque autóctono, la economía circular, el impulso de iniciativas de cultivo cooperativo y la valorización de los recursos agroforestales, aprovechando el monte como «herramienta de autogestión».
