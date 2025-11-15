El IES Monte da Vila entrega libros a cambio de alimentos para Cáritas
Lo hace desde el departamento de Biblioteca con títulos expurgados
La biblioteca del IES Monte da Vila ha puesto en marcha una iniciativa solidaria en colaboración con Cáritas do Grove bajo el lema «Un libro = Un kilo».
Es una campaña que pretende unir la promoción de la lectura con la ayuda a las familias que atraviesan dificultades económicas.
El proyecto surge a raíz del proceso de reorganización de los fondos de la biblioteca. El equipo responsable detectó la existencia de numerosos volúmenes que, por su antigüedad o escaso uso, ya no resultan adecuados para los objetivos pedagógicos actuales.
Estos ejemplares comenzaron a ser retirados mediante un expurgo programado, pero pronto nació la idea de darles una nueva vida. En un primer momento, la intención era que el alumnado y el profesorado pudieran llevarse los libros a casa libremente.
Sin embargo se decidió transformar la iniciativa en un intercambio solidario: «el alimento del cerebro que son los libros a cambio de alimentos para quienes más lo necesitan».
Así, desde el lunes y hasta el día 5 los libros expurgados estarán disponibles en el corredor de entrada del instituto.
A su lado, cajas en las que depositar alimentos no perecederos o productos de higiene y limpieza, que serán entregados a cambio de las publicaciones y posteriormente repartidos por mediación de Cáritas do Grove. De este modo se quiere demostrar que además de abrir mentes, los libros pueden contribuir a abrir caminos de apoyo y colaboración social.
