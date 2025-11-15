El IES Monte da Vila entrega libros a cambio de alimentos para Cáritas

La biblioteca del IES Monte da Vila ha puesto en marcha una iniciativa solidaria en colaboración con Cáritas do Grove bajo el lema «Un libro = Un kilo».

Es una campaña que pretende unir la promoción de la lectura con la ayuda a las familias que atraviesan dificultades económicas.

El proyecto surge a raíz del proceso de reorganización de los fondos de la biblioteca. El equipo responsable detectó la existencia de numerosos volúmenes que, por su antigüedad o escaso uso, ya no resultan adecuados para los objetivos pedagógicos actuales.

Estos ejemplares comenzaron a ser retirados mediante un expurgo programado, pero pronto nació la idea de darles una nueva vida. En un primer momento, la intención era que el alumnado y el profesorado pudieran llevarse los libros a casa libremente.

Sin embargo se decidió transformar la iniciativa en un intercambio solidario: «el alimento del cerebro que son los libros a cambio de alimentos para quienes más lo necesitan».

Así, desde el lunes y hasta el día 5 los libros expurgados estarán disponibles en el corredor de entrada del instituto.

A su lado, cajas en las que depositar alimentos no perecederos o productos de higiene y limpieza, que serán entregados a cambio de las publicaciones y posteriormente repartidos por mediación de Cáritas do Grove. De este modo se quiere demostrar que además de abrir mentes, los libros pueden contribuir a abrir caminos de apoyo y colaboración social.