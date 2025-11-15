O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días

La campaña del centollo avanza a buen ritmo en la lonja de contratación de la cofradía de pescadores San Martiño, donde esta semana, con solo cinco días de faena, de los que uno era festivo en O Grove –lo cual redujo la actividad–, se ingresaron alrededor de 300.000 euros por la venta de 17 toneladas de producto.

Son datos aún provisionales, pero dejan claro, una vez más, el importante papel que desempeña el «rey de los mariscos» en la lonja meca, la más importante de Galicia para esta especie.

Así lo reconocía ayer la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que visitó las instalaciones junto al delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

Fue allí donde elogió la labor de la lonja grovense, la cual «destaca en la comercialización de esta especie tan preciada y única por su sabor y calidad», proclamó la titular de mar.

La visita de la conselleira a la lonja meca. / FdV

Elogiaba así un producto que en este puerto dispone de una marca propia de calidad y diferenciación que genera valor añadido, de ahí que las cotizaciones en la lonja grovense sean siempre las más elevadas de Galicia, el lunes con un precio máximo de casi 35 euros y ayer, con un «primer mío» de 30 euros el kilo.

Las cifras que maneja la cofradía San Martiño indican que el lunes, primer día de subasta, se despacharon 4.439 kilos que generaron unos ingresos de 77.000 euros, más IVA.

El martes, festividad de San Martiño, se vivió la subasta más floja de la semana, limitándose, que no es poco, a 2.819 kilogramos, en este caso con un precio máximo de 29 euros y unos ingresos totales de 49.000.

El centollo ya está aquí / Noe Parga

Ya el miércoles se superaron los 3.334 kilos y se ingresaron en la lonja meca casi 57.000 euros, después de que el «primer mío» se situara en 28 euros.

El jueves se alcanzó la segunda mejor facturación, con 63.000 euros, después de la venta de 3.604 kilos a un máximo de 23,90, mientras que ayer se colocaron en el mercado 2.940 kilos más de centollo (51.000 euros).

En definitiva, que O Grove sigue tirando del carro de la flota de enmalle gallega y marcando el rumbo a las demás cofradías en lo que a gestión del centollo se refiere.