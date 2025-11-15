Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días

El precio máximo fue ayer de 30 euros por kilo, mientras que el mínimo sigue establecido en 13

La titular de la Consellería do Mar visitó la lonja meca, donde quiso destacar la calidad del producto

Reguera, la conselleira Marta Villaverde y la edil de Medio Ambiente de O Grove. | FdV

Manuel Méndez

O Grove

La campaña del centollo avanza a buen ritmo en la lonja de contratación de la cofradía de pescadores San Martiño, donde esta semana, con solo cinco días de faena, de los que uno era festivo en O Grove –lo cual redujo la actividad–, se ingresaron alrededor de 300.000 euros por la venta de 17 toneladas de producto.

Son datos aún provisionales, pero dejan claro, una vez más, el importante papel que desempeña el «rey de los mariscos» en la lonja meca, la más importante de Galicia para esta especie.

Así lo reconocía ayer la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que visitó las instalaciones junto al delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

Fue allí donde elogió la labor de la lonja grovense, la cual «destaca en la comercialización de esta especie tan preciada y única por su sabor y calidad», proclamó la titular de mar.

La visita de la conselleira a la lonja meca.

Elogiaba así un producto que en este puerto dispone de una marca propia de calidad y diferenciación que genera valor añadido, de ahí que las cotizaciones en la lonja grovense sean siempre las más elevadas de Galicia, el lunes con un precio máximo de casi 35 euros y ayer, con un «primer mío» de 30 euros el kilo.

Las cifras que maneja la cofradía San Martiño indican que el lunes, primer día de subasta, se despacharon 4.439 kilos que generaron unos ingresos de 77.000 euros, más IVA.

El martes, festividad de San Martiño, se vivió la subasta más floja de la semana, limitándose, que no es poco, a 2.819 kilogramos, en este caso con un precio máximo de 29 euros y unos ingresos totales de 49.000.

El centollo ya está aquí

El centollo ya está aquí / Noe Parga

Ya el miércoles se superaron los 3.334 kilos y se ingresaron en la lonja meca casi 57.000 euros, después de que el «primer mío» se situara en 28 euros.

El jueves se alcanzó la segunda mejor facturación, con 63.000 euros, después de la venta de 3.604 kilos a un máximo de 23,90, mientras que ayer se colocaron en el mercado 2.940 kilos más de centollo (51.000 euros).

En definitiva, que O Grove sigue tirando del carro de la flota de enmalle gallega y marcando el rumbo a las demás cofradías en lo que a gestión del centollo se refiere.

Villaverde insiste en la lucha contra la pesca ilegal

Marta Villaverde aprovechó su visita de ayer a O Grove para asegurar que su departamento seguirá «apoyando e impulsando la comercialización de los productos pesqueros». Y lo hará con la intención de lograr «un mejor posicionamiento en el mercado de nuestros pescados y mariscos».

Para ello considera vital la implicación de los propios pescadores, los compradores que operan en las lonjas, los distribuidores y los consumidores, pues «entre todos debemos actuar de manera responsable para preservar los recursos», advierte Villaverde.

De este modo insiste en la necesidad de acabar con la pesca ilegal y/o el furtivismo que arrasa las rías gallegas y hunde poco a poco al sector, apelando a la concienciación y colaboración tanto de los profesionales del mar como de los consumidores.

De ahí que anime a unos y otros a utilizar exclusivamente los cauces legales de comercialización.

Sin duda, unas reflexiones planteadas después de que se detectara en las últimas semanas una fuerte actividad furtiva que castiga, entre otras, a especies como el centollo.

