Galicia luce en Valencia su potencial frente a las emergencias marítimas

Galicia ha hecho gala de su trayectoria y saber hacer en materia de salvamento marítimo y respuesta en caso de emergencias de cualquier tipo declaradas en sus aguas.

La comunidad ha dejado patente su trabajo en estas materias formando parte activa de la Conferencia Internacional sobre Emergencias Marítimas, celebrada hace días en Valencia.

Se trata de un evento global que reúne a profesionales, instituciones y empresas de todo el mundo vinculados a la gestión, respuesta, la innovación y la coordinación en emergencias marítimas.

Y en el mismo se ofrecieron ponencias magistrales, sesiones técnicas y talleres, entre otras actividades tendentes a favorecer el contacto e intercambio de impresiones entre los participantes.

Uno de ellos fue Amador Castro, jefe del servicio de búsqueda, salvamento y lucha contra la contaminación en el seno de Gardacostas de Galicia, servicio adscrito a la Consellería do Mar.

La intervención de Amador Castro, jefe del servicio de búsqueda, salvamento y lucha contra la contaminación de Gardacostas. | I. Abella

Al igual que participó Mirem Garbiñe Ayensa, jefa de la Unidad de Documentación y Apoyo Científico del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), quien se encargó de desmenuzar los planes de contingencia por vertidos marinos.

De este modo vinculaba la experiencia operativa gallega a diferentes proyectos de innovación, reflejando la importancia de la región en la gestión de emergencias marítimas.

Los representantes gallegos fueron dos de los oradores destacados de este congreso IMEC (International Maritime Emergency Congress), protagonizado por gestores de crisis y proveedores tecnológicos capaces de mejorar la gestión de vertidos, rescates, contaminación y otros desastres en el mar.

Se trataba de abordar los desafíos operativos, tecnológicos y científicos en la gestión de emergencias marítimas, de ahí que entre los asistentes estuvieran también compañías de observación y comunicación satelital, reflejando la apuesta por la colaboración internacional y la innovación tecnológica.

Garbiñe Ayensa, del Intecmar; José Manuel Allegue, de Salvamento Marítimo Almería; Antonio Padial, jefe del centro coordinador de Sasemar en Valencia; Amador Castro, de Gardacostas; Jana Pérez, jefa de Sasemar en Vigo; y Carmen Solana, subjefa del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo. / Pablo Chacón

En este apartado en concreto se mostró cómo usar imágenes satelitales y sensores remotos para mejorar la respuesta ante catástrofes marinas.

Es de destacar, en lo referido al área de tecnología espacial, que se habló de tecnologías emergentes que, por ejemplo, permiten la integración de sensores remotos, modelos predictivos y sistemas estratosféricos para mejorar la resiliencia en alta mar.

Airbus, Hisdesat, Open Cosmos o Thales Alenia Space fueron algunas de las empresas participantes, mostrando diversas novedades en satélites y drones estratosféricos.

La agenda del IMEC 2025 contempló igualmente sesiones sobre contaminación marina, rescate y coordinación internacional, abordando escenarios críticos como vertidos de hidrocarburos y misiones de búsqueda y rescate en condiciones adversas.

Un momento del congreso. / Pablo Chacón

Fue así como se escuchó a diferentes expertos de Salvamento Marítimo, de la Agencia Espacial Española (AEE) y Gardacostas de Galicia, que debatieron sobre los retos actuales en misiones de rescate y lucha contra la contaminación.

A modo de ejemplo, se organizó una mesa redonda centrada en «Salvar vidas contra el reloj» con la intervención de expertos de Sasemar y Gardacostas de Galicia.

En definitiva, que el congreso valenciano participado por Galicia afrontó herramientas y estrategias de cooperación internacional y sostenibilidad en el mar, apostando por los avances científicos y tecnológicos para afrontar los desastres marinos.