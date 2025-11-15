La Diputación invertirá 140.000 euros en el nuevo césped de Corón
La Diputación de Pontevedra ha aprobado los primeros recursos del III Plan de Infraestruturas Deportivas, entre los que figura una ayuda de cerca de 140.000 euros para renovar el césped artificial del campo de Monte Redondo donde juega el Chispa de Corón. El presidente provincial, Luis López, recordó que el plan está dotado con 8 millones de euros y estará operativo hasta el 5 de enero.
La subvención provincial cubre la totalidad de la cuantía asignada a Vilanova en este tercera edición del plan y permitirá sufragar gran parte de una actuación presupuestada en más de 216.000 euros. El resto, cerca de 77.000 euros, será financiado por la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta.
Los trabajos incluyen el desmontaje del césped actual y del equipamiento deportivo, la mejora del sistema de drenaje y la instalación de un nuevo terreno de juego de hierba artificial con doble capa de arena de sílice y caucho, además de una nueva marcación adaptada a las necesidades reglamentarias del fútbol 11 y fútbol base.
