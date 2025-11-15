La Diputación financia el 70% del coste de la reforma de la calle Campo da Feira

El Concello de Meaño ha encontrado financiación para su proyecto de «humanización y mejora de la seguridad vial en la Rúa Campo da Feira», que radica en el entorno de la casa consistorial.

Lo hizo a través de la Diputación de Pontevedra y así, el presidente provincial Luis López, anunciaba ayer el convenio entre las dos administraciones. Según el órgano provincial, el proyecto asciende a 454.300 euros, de los cuales la Diputación aportará el 70 por ciento, con una inversión de 318.000 euros, mientras que el Concello asumirá el 30 por ciento restante, esto es, 136.000 euros.

Las obras conllevarán actuar en los primeros 100 metros de longitud de la carretera provincial 8303 Meaño-Dena, que es el tramo que discurre entre el cruce de A Feira y la antigua Cámara Agraria, donde comienza luego la llamada Rúa Desiderio Dovalo.

Ya el regidor Carlos Viéitez asegurara en un pleno reciente de la Corporación que el objetivo era contribuir a ensanchar una zona que se queda más estrecha de lo entiende oportuno el gobierno local. Esa humanización del tramo, tal y como se desprende de la información servida por el órgano provincial, conllevará emplear materiales nobles como losa y adoquín en piedra.

Además, se actuará en la pequeña vía transversal sin salida que, a la altura de la antigua Cámara Agraria, se adentra hacia la Casa de Música y la propia Praza do Concello, más en una zona de acceso a diferentes parcelas, y donde se habilitará un tramo de plataforma única concebida en hormigón y losa de piedra.

Asimismo, se dotará el nuevo espacio público resultante de mobiliario urbano actual, así como de diseño de elementos vegetales instalando un sistema de riego automático. También se mejorará la red de pluviales.