El deporte vuelve a lucirse su fortaleza como lección para la vida

El deporte volvió a demostrar su capacidad para unir, educar y prevenir. Las instalaciones deportivas de Fontecarmoa acogieron la XIX edición del torneo deportivo Eu Saúde/Panos Brancos, una cita muy consolidada y que reunió a cerca de 200 estudiantes de entre 12 y 16 años para educarse en salud y en la prevención de adicciones.

Allí estuvieron parte del alumnado de ESO del IES Armando Cotarelo Valledor, IES Castro Alobre y del colegio San Francisco, a los que en esta ocasión se les sumó un grupo de estudiantes italianos que, durante toda la semana, estuvieron en Vilagarcía participando en una actividad del programa Erasmus+ en el CIFP Fontecarmoa. El resultado fue una mañana de intensa actividad física, buen ambiente y una atmósfera de convivencia que reforzó el objetivo de asociar el ocio de la juventud con hábitos de vida saludales y alejandos del consumo de alcohol y drogas.

La iniciativa está impulsada por la Fundación Galega Contra o Narcotráfico. Su objetivo no es otro desde su primera edición que fomentar los valores del deporte y la apuesta por un estilo de vida en el que la salud sea protagonista. Más allá de la propia prevención, el Eu Saúde/Panos Brancos se enmarca en un programa más amplio de prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas que la FGCN desarrolla a lo largo de todo el curso en los centros participantes.

El voleibol es un deporte en auge. | Iñaki Abella

La mañana dejó imágenes de competición sana, compañerismo y muchas camisetas mezcladas en las canchas y pistas del complejo deportivo. El torneo se estructuró alrededor de cuatro disciplinas muy arraigadas entre la juventud: baloncesto, fútbol, atletismo y voleibol, este último en pleno auge entre el alumnado de Secundaria.

Para la organización, la prioridad pasa por reforzar valores como el esfuerzo, la autosuperación, la disciplina, el respeto al rival y el trabajo en equipo, sin olvidar los beneficios físicos y emocionales que conlleva la práctica regular de ejercicio.

Los centros mostraron su competitividad. | I. A.

Una de las novedades más llamativas de esta XIX edición fue la participación del instituto italiano invitado a través del programa Erasmus+. En total, se desplazaron a Vilagarcía 17 alumnos y alumnas, 8 docentes y 4 miembros del consejo directivo de un centro de Turín, que durante toda la semana convivieron con ciclos formativos del CIFP Fontecarmoa vinculados al comercio, la electromecánica, la sanidad y otros.

Además de su presencia sobre el terreno de juego, el grupo italiano tuvo la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento del centro vilagarciano y, en particular, el trabajo del departamento de orientación, asistiendo a sesiones y observando la dinámica de las clases, incluso en materias como inglés, con el objetivo de comparar metodologías y buscar sinergias entre los sistemas educativos español e italiano.

La delegacion italiana en el CIFP Fontecarmoa también participó del evento deportivo. | Iñaki Abella

La agenda del Erasmus se completó con actividades culturales fuera del aula. El grupo visitó Pontevedra y Santiago de Compostela, donde pudo recorrer la feria gourmet Etiqueta Negra y otra muestra sobre peregrinos.