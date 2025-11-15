El Concello asume el coste de las obras de reparación del techo del albergue de Carril

Las obras de reparación del techo del albergue municipal de Carril comenzarán a mediados de la próxima semana, con el objetivo de poder reabrir la instalación «lo antes posible» y recuperar a normalidad en la acogida a los peregrinos. El Concello asumirá íntegramente el coste de los trabajos que asciende a 4.400 euros, tal y como confirmó el concejal de Turismo, Álvaro Carou, quier recordó que «el gobierno local se ofreció a arreglarlo desde el primer momento».

El albergue permanece cerrado desde septiembre cuando Turismo de Galicia, entidad que tiene cedido el uso del inmueble, detectó el desprendimiento de cuatro bovedillas cerámicas del forjado. La Xunta encargó entonces un informe técnico a la empresa Applus, que concluyó que no existen problemas estructurales que comprometan la estabilidad del edificio y atribuyó el incidente a «factores térmicos y cambios bruscos de temperatura» que habrían provocado una dilatación excesiva de las piezas afectadas.

La solución adoptada pasa por la colocación de una red de acero galvanizado anclada y tensada sobre las vigas y viguetas de la zona afectada, con el fin de impedir cualquier desprendimiento.

La instalación de andamios para acceder al techo hará que las obras se prolonguen aproximadamente durante un mes, pese a no ser obras de gran complejidad.