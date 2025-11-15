Comercio y hostelería local ya pueden adherirse a la campaña Son da Casa

Los comerciantes y hosteleros de Vilagarcía ya pueden inscribirse en la nueva edición de la campaña de bonos Son da Casa que comenzará a funcionar el 1 de diciembre con el objetivo de incentivar el consumo de proximidad y dinamizar la economía local.

Como principal novedad, la Concellería de Promoción Económica, encabezada por Álvaro Carou, determinó que todos los establecimientos que quieran participar deberán tramitar su adhesión a través de la sede electrónica municipal, presentando una instancia genérica. En años anteriores, la inscripción se generaba de manera automática, lo que generaba algunos desajustes en el listado de locales participantes, motivo por el que se decidió cambiar el sistema.

La campaña estará operativa hasta el 1 de enero de 2026, fecha límite para gastar los bonos. Los establecimientos adheridos deberán recoger sus distintivos de participación en el departamento de Promoción Económica del Concello o en la asociación Zona Aberta.

A partir del 1 de diciembre, el Concello pondrá a la venta 3.750 paquetes de bonos por un valor total de 30 euros cada uno. Las personas participantes pagarán 20 euros y los 10 restantes serán aportados por la administración local. Cada paquete se compone de 4 bonos (dos de 10 euros y dos de 5 euros) y solo se podrán adquirir un máximo de dos paquetes por DNI, lo que sitúa en 60 euros el máximo valor acumulable por comprador. El importe no consumido no será recuperable.

Los bonos podrán utilizarse en comercios, hostelería, tiendas de proximidad, plaza de abastos y distintos negocios del sector servicios, como centros de fisioterapia, peluquerías u ópticas, entre otros. La compra se realizará a través de la plataforma municipal ticket.vilagarcia.gal, aunque también podría habilitarse un punto de venta físico cuyos horarios y ubicación se darán a conocer más adelante.

La campaña «Son da Casa» se puso en marcha tras la pandemia como medida de apoyo al tejido comercial y hostelero de Vilagarcía. Ahora ya se ha consolidado como una herramienta a la hora de reactivar el consumo en los establecimientos vilagarcianos. En esta edición, el Concello destina la cifra de 37.500 euros a la iniciativa, una cifra que equivale aproximadamente a un euros por habitante.