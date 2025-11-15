El centollo fresco y las compras para congelar revolucionan los mercados

El primer sábado de mercado tras la apertura de la campaña del centollo ha hecho que las plazas de abastos presentaran una excelente imagen esta mañana.

Son muchos los consumidores que quieren saborear este manjar de las rías gallegas recién pescado. Como también son cada vez más los que adquieren tanto este como otros mariscos pensando en las fiestas navideñas.

«Hay muchísima gente comprando y encargando producto para congelar», explican las pescantinas consultadas en plazas como la de Vilagarcía y el Mercado de Pontevedra.

Una mujer abona sus compras en la plaza. / M. Méndez

Tania, de OCP, que opera en la vilagarciana, indicaba a media mañana que estaba siendo «una auténtica locura de gente comprando para congelar, además de esta recibiendo muchísimos pedidos tanto por teléfono como a través de TikTok».

Pedidos, sobre todo, de «centollo de O Grove, que vendemos a 26 euros, el macho, y a 30, si es centolla de la grande».

El «rey de los mariscos» es, precisamente, «lo que más está demandando la gente». Aunque también tienen mucha salida, a la hora de congelar, especies como la cigala, «que está a 45 si es mediana»; el camarón, con precios de 75 y 80 euros; y el buey de mar irlandés, a 12 euros el kilo.

En otros puestos de la plaza vilagarciana confirman el aumento de pedidos de producto para congelar, como también hacen en Vilanova, Cambados y O Grove.

Las plazas de abastos estuvieron a tope de gente. / M. Méndez

Al igual que sucede en Pontevedra, donde Pescadería María José dice llevar ya «quince días despachando producto para Navidad, sobre todo centollo y camarón».

Cerca de esta pescantina se encuentra, también en el Mercado de Pontevedra, la de Mari, una vendedora de Vilaxoán (Vilagarcía) que hoy despachaba camarón a precios de entre 40 y 90 euros –dependiendo del tamaño– y centollo de O Grove, a 28 euros el kilo. A 30 si era centolla.

Sin salir de la ciudad pontevedresa, decir que en la pescadería de Margarita también se han disparado las ventas para congelar pensando en Navidad.

Bogavante y vieira del Pacífico en el mercado. / M. Méndez

«Sobre todo centollo, que compramos en la lonja de Marín y vendemos 28, en el caso de los machos pequeños, y a 35, las hembras de en torno a 2 kilos», esgrimen en este negocio de Pontevedra.

También el camarón va directo desde su puesto al congelador, a 40 euros si es pequeño y entre 80 y 90 euros, el «más bonito».

Emilio, por su parte, es un vendedor de O Grove que opera en la plaza del Lérez y confirma que «se está vendiendo muy bien para congelar, aunque confiamos en que el ritmo aumente mucho más la semana que viene, una vez superado el mal tiempo».

Su centollo, como no podía ser de otra manera, procede de la lonja grovense, y lo despacha en su puesto de Pontevedra a 30 euros. «También la nécora, a 40, y el camarón, a 80, están saliendo muy bien para congelar», apostilla.