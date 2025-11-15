Castaño pide ayuda a Costas para recuperar el paseo fluvial

El Concello de Catoira pide ayuda a Costas del Estado para recuperar un tramo del paseo fluvial, a la altura del Muíño do Cura. El alcalde, Xoán Castaño, explica que la caída de un árbol en zona de dominio público marítimo-fluvial provocó una erosión que dejó parte del itinerario peatonal suspendido en el aire.

Parece que en Costas reconocieron que el árbol procedía de terrenos de titularidad estatal, por lo que su conservación y retirada son de su responsabilidad.

De ahí que se pusieran sobre la mesa diferentes alternativas, como desviar ligeramente el paseo hacia un lateral, generando un ángulo en la zona dañada, o bien trasladar un tramo más amplio del paseo –de unos 70 metros– desde el puente del AVE.

Esgrimen en el Concello que Costas descarta actuar mediante rellenos «duros» o crear diques de refuerzo, comprometiéndose a dar una respuesta en un plazo de dos semanas.

Pero el alcalde insiste y pide que Costas retire cuanto antes el tronco que permanece en el cauce del río Catoira, pues teme que forme una presa natural y genere desbordamientos.

El regidor insiste en la urgencia porque cree que mantener el paseo fluvial en su estado actual supone un riesgo para las personas. De ahí que, a la espera de soluciones, vayan a instalarse carteles de advertencia.