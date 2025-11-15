Advierten de que «la autoridad del profesor se está diluyendo»

Sanxenxo está siendo escenario del IV Congreso Galego de Cooperativas de Ensino. Se dan cita en el hotel Carlos I 80 profesionales de las 32 cooperativas de la comunidad; un modelo de economía social y propiedad colectiva con colegios que funciona en la práctica bajo los mismos parámetros de los centros públicos.

El evento se concebía con el objetivo el poner ideas en común, formar a los asociados y compartir las inquietudes las cooperativas, la mayoría adscritas a los conciertos de educación con la Xunta.

No en vano, en la inauguración participó el director xeral de Centros, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, quien advirtió de que «en los últimos años se está diluyendo la autoridad del profesor», la cual cabe volver a recuperar desde la administración y la sociedad.

El congreso que se celebra en Sanxenxo. / T. Hermida

Este congreso está organizado por la Unión de Cooperativas Galegas Espazo Coop, que aúna a 300 firmas cooperativas de diversos sectores en Galicia, y que preside la vilagarciana Ana Olveira, más ACES (Asociación de Centros de Economía Social), que preside el pontevedrés Miguel Filgueira.

En el congreso se ofrece la conferencia «Ser cooperativa y hacer escuela: la identidad del modelo de la escuela cooperativa», con Miquel Ruiz Collados, presidente de Unió de Cooperatives d`Ensenyament Valencianes, como ponente.

Un Miquel Ruiz que esta mañana puso en valor el modelo cooperativo «como enseñanza pública de autogestión que es, fiel e un modelo híbrido donde somos a la par, cooperativistas, empresarios de economía social, trabajadores y docentes».

El valenciano aprovechó para denunciar que el modelo cooperativo concertado es «un servicio público infrafinanciado por la administración».

También se organizan talleres, como el que versa sobre «fórmulas de financiación éticas para cooperativas y futuras personas socias», a cargo de Aleksei Nogueira, de la cooperativa de servicios financieros Coop57 Galiza, y Antón Ínsua, del banco cooperativo independiente Fiare Banca Ética, radicado en Bilbao.

Algunos de los ponentes. / FdV

Ambas entidades, nacidas como cooperativas de ahorro e inversión presentan sendos modelos destinados a financiar «proyectos de interés social, medioambiental y ético, rechazando la financiación de otros proyectos que pueden resultar perjudiciales (armas, juego, especulación, etc)».

Otro de los talleres se centra en «compartir y analizar problemas en las asambleas, herramientas de escucha y búsqueda de soluciones compartidas».

Se le suma otro impartido por la socióloga Ana Lorenzo. Y uno más bajo el epígrafe «experiencias de escuelas de educación infantil de 0-3 años en las cooperativas de enseñanza gallegas», a cargo de representantes de tres colegios- cooperativa, como el Santiago Apóstol, Abrente y el Eduardo Pondal.