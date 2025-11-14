Vilaxoán exige una reunión para abordar la reforma de Bouza de Abaixo

La asociación de vecinos de Vilaxoán ha recogido más de medio centenar de firmas de residentes en la calle Bouza de Abaixo, para que el Ayuntamiento exponga al público en el centro social de la localidad el proyecto de reurbanización del vial, y que acudan técnicos a explicarlo.

El colectivo que preside Cándido Meixide ya solicitó por registro el pasado 24 de septiembre que el proyecto se expusiese no solo en el consistorio, sino también en el centro social de Vilaxoán, para de este modo facilitar a los vecinos interesados que pudiesen consultarlo, sin necesidad de desplazarse al centro de Vilagarcía.

Esta petición no fue aceptada, y la asociación de vecinos considera que es necesario explicar bien lo que se va a hacer en la calle, pues en su opinión hay deficiencias o aspectos sin aclarar. «La preocupación está en la dificultad de solucionar algún tramo de la vía, pues hay viviendas por debajo y por encima del nivel de la calle», sostienen los vecinos. También se quejan de la supresión de 20 plazas de aparcamiento, la solución escogida para el cableado eléctrico y telefónico o cómo se podrán usar los garajes particulares durante las obras. «No queremos que pase lo que tuvimos que sufrir con la intervención de la calle Vázquez Leis», concluyen.