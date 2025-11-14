Los vilagarcianos ya pisan la calle Clara Campoamor
La antigua Conde Vallellano se reabrió esta mañana tras una ambiciosa transformación
La antigua calle de Conde Vallellano, en pleno centro urbano de Vilagarcía de Arousa, vuelve a ser transitable. Aunque nada tienen que ver su aspecto, su mobiliario ni sus servicios de ahora con aquella otra imagen que presentaba antes de que comenzaran las obras para su humanización y embellecimiento.
Ahora ya no pueden circular vehículos –al menos en teoría–, árboles como las jacarandas dan un aspecto totalmente renovado y fresco al entorno y los nuevos bancos, papeleras y jardineras presentan un diseño atractivo que agrada al viandante, según comentaban ayer muchos de los que se acercaban a ver el resultado de la mejora introducida por el Concello.
Tampoco la iluminación de ahora tiene absolutamente nada que ver con la de antaño. Y lo que no se ve, que son las canalizaciones subterráneas de servicios como abastecimiento y saneamiento, también distan mucho de aquellas viejas tuberías que estaban enterradas en Conde Vallellano.
Por no quedar, ni siquiera le queda el nombre, ya que desde que comenzaron los trabajos de transformación del vial, la pasada primavera, también cambió la toponimia, dando como resultado la nueva calle de Clara Campoamor.
Un vial que no deja indiferente a nadie y es claro ejemplo del «modelo de ciudad» que propone desde hace años el gobierno de Alberto Varela. Y una calle humanizada que, sin duda, está llamada a convertirse en la principal tarjeta de presentación de la ciudad.
Así lo creen muchos de los peatones que hoy visitaron la calle y compartieron espacio con los obreros, ya que los trabajos no están del todo terminados.
Casi todos parecen coincidir en que Clara Campoamor introduce algo diferente en la ciudad. Aunque eso no quiere decir que agrade a todos, ya que también se escuchan críticas, sobre todo ante el temor a que se repitan inundaciones como la del martes.
Otros sospechan que los vándalos pronto harán estragos en el mobiliario y no falta quien diga que la lluvia acabará cargándose pronto las zonas ajardinadas.
Como siempre, hay opiniones para todos los gustos, así que lo mejor es que quienes quieran opinar se acerquen a Clara Campoamor para decidir por sí mismos.
