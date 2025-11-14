Vilagarcía rescinde el contrato de los campamentos infantiles por las quejas

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha rescindido el contrato con la empresa que se había ocupado de los últimos campamentos infantiles, Serviplus. La administración local adoptó esta decisión tras recibir quejas por el funcionamiento del servicio durante el pasado verano, tanto por parte de algunas familias usuarias como por parte de las trabajadoras, que sufrieron retrasos en el pago de sus nóminas.

En cualquier caso, desde Ravella tranquilizan a las familias asegurando que habrá campamento de Navidad con una nueva empresa. «La contratación del nuevo servicio está prácticamente cerrada y será previsiblemente aprobada en la junta de gobierno del próximo lunes», señaló ayer el Concello en un comunicado.

El Ayuntamiento había prorrogado el contrato con la firma Serviplus, de modo que se ocuparía del campamento infantil de las vacaciones de Navidad. Sin embargo, la Concellería de Xuventude, que dirige Álvaro Carou, ha decidido cancelar dicha prórroga.

Ravella adoptó la decisión tras recibir «quejas sobre la calidad del servicio prestado» el pasado verano en el colegio A Lomba, señaló ayer la administración local.

La empresa tenía el contrato prorrogado desde 2023, «precisamente por los buenos resultados de ediciones anteriores y porque nunca se habían detectado situaciones similares». La prórroga finalizaba con el Campamento de Navidad de 2025. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió actuar ahora: «Preferimos garantizar la calidad del servicio, dado el comportamiento de la empresa durante los últimos meses», señaló Carou.

Además, el Concello se apropiará de la garantía que la empresa depositó al adjudicársele el contrato y no será necesario indemnizarla, puesto que «los motivos por los que se prescinde de sus servicios están justificados», considera el Ayuntamiento.

El nuevo campamento

El nuevo programa se centrará en la Navidad, pero los niños también aprenderán gestión emocional. La actividad es gratuita. Se celebrará en el colegio Arealonga los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, y el 2 y el 5 de enero. Habrá 30 plazas disponibles para niños nacidos entre enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, que deberán estar empadronados en el municipio de Vilagarcía.

La actividad se desarrollará en horario de mañana. El plazo de presentación para las solicitudes abre el jueves de la próxima semana, día 20.