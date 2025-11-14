Vilagarcía profundiza en la figura de Valle-Inclán

El Auditorio de Vilagarcía acogerá la presentación de nuevos estudios sobre la figura de Ramón María del Valle-Inclán, recogidos en la revista «Foro Galicia e Valle-Inclán» promovida por esta entidad. El acto será mañana en la sala de conferencias a partir de las 20.00 horas con entrada libre. El nieto del escritor, Xaquín del Valle-Inclán, presidirá el coloquio que incluye los últimos trabajos de los investigadores Víctor Viana y Ángel Varela.

Este proyecto busca poner en valor la biografía y la obra literaria del autor más internacional de Galicia, cuyos textos fueron traducidos a más de 35 idiomas y cuya identidad y estilo «no precisan de pseudónimo para ser reconocidos dentro de las letras mundiales». El sumario de este ejemplar de la revista número dos del segundo año, incluye la investigación «As obras de Valle-Inclán en Rusia, de Viana y Varela, y la de su familiar, que tiene el título de «Valle e o sindicalismo de autores». La publicación responde a la necesidad de «promover la salvaguarda del rigor, las fuentes y su divulgación».