Suárez vincula el coste elevado del recibo del agua con los impuestos de la Xunta

El teniente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, enfatizó ayer en que el coste de un servicio básico como es el suministro de agua viene dado directamente por la Xunta de Galicia, ya que más de la mitad del recibo del agua son impuestos autonómicos». El pleno aprobó la pasada semana una actualización del IPC que supone un incremento en la tarifa, pero deja claro que nada tiene que ver con las obras de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) que se está construyendo en Niño do Corvo.

En esta obra, el Concello tuvo que aportar 1,7 millones de euros para poder llevarse a cabo, dinero que salió de la prórroga del contrato de la red de suministro de agua con Espina & Delfín, recordando que la Xunta «no aporta un solo euro; si hubiese participado en la financiación, podríamos emplear esos fondos en mejoras para el municipio», lamentó Suárez. El edil también destaca que, pese a la falta de apoyo económico, A Illa contará con una EDAR nueva, moderna y dotada con los mejores sistemas de depuración: «A Illa va a tener una EDAR de última generación quiera el PP o no». También realizó una comparativa de los precios del agua entre A Illa y el vecino Concello de Vilanova, de la que se desprende que «el coste del servicio es más bajo en A Illa en todos los tramos de consumo. «Aquí, el agua es más barata que en Vilanova; es importante que los vecinos tengan información transparente sobre lo que paga y por que lo paga», explica. También recordó que, tanto en A Illa como en Vilanova, se actualizan las tarifas conforme al IPC desde hace tres décadas, por lo que no es un incremento puntual ni novedoso».