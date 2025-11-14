«No fue real», la obra más realista de La Filomena

Arantxa Pérez, la cantante catoirense cuya popularidad aumentó de manera notable cuando en julio de 2017 lanzó su primer disco («Hay tanto camino por andar»), y más aún cuando acompañaba uno de sus temas, «No hay remedio», con un videoclip coprotagonizado por el exportero del Real Club Celta de Vigo Sergio Álvarez, no ha dejado de trabajar.

Después de «Mi capitán», «Del cielo a Marte», «Tú & Yo», «Dos ciegos», «Así es la vida amor» y otras muchas composiciones, esta vikinga que empezó a despuntar como cantante en el colegio y que en 2014 protagonizó sus primeros conciertos en solitario, presenta en esta recta final de 2025 el videoclip «No fue real», disponible en Youtube.

Ya como La Filomena, que es el nombre artístico que emplea desde hace unos años, cierra así el ciclo del álbum «En tierra firme», que viene a ser el primero lanzado con esa nueva identidad.

Pero no es un punto final, sino el principio de una nueva etapa para La Filomena, que ya tiene nuevos proyectos en camino y anuncia más lanzamientos en 2026, cuando se cumplirán diez años desde la presentación de su primera maqueta, en la que incluía temas como «No habrá tiempo», «Lo que queda de mí» o «Solo cuentas tú».

Su intención es dar continuidad a una carrera en la que esta cantante y compositora independiente asume también el rol de productora musical, lo cual considera «una evolución natural en mi carrera, tras varios álbumes publicados y colaboraciones con productores de talla internacional, manteniendo siempre la independencia y la autenticidad como señas de identidad».

Un sonido más fresco y urbano

En «Así es la vida amor», cuarto álbum de estudio de Arantxa, La Filomena vuelve a «explorar un sonido más fresco y urbano, fusionando pop, dance e influencias indie», que le ha servido para tener presencia en playlist editoriales oficiales de Spotify, consolidándola como una de las voces gallegas con mayor proyección en la escena independiente.

Lo que pretendía La Filomena con su primer álbum («En tierra firme») era dar un paso al frente en el proceso de control creativo y sonoro de su música.

Algo que puede apreciarse en el videoclip «No fue real», que la cantautora define como «una pieza emocional y cinematográfica que combina vulnerabilidad, ritmo y una narrativa visual de alto impacto».

Al igual que incorpora alguna llamativa sorpresa, a modo de maridaje entre música y deporte, pues este trabajo cuenta con la participación de Toño Gómez, responsable del gimnasio Crosstraining Catoira, «que se ha convertido en un referente comarcal por su energía, compromiso y el impacto positivo en la comunidad local», destaca la propia Arantxa.

Dos años de gimnasio

Un gimnasio, por cierto, que el próximo 18 de diciembre celebra su segundo aniversario y que ha superado recientemente los 400 socios gracias a su amplia variedad de actividades, que van desde cross, training y judo hasta zumba, pilates y baile latino.

Desde el convencimiento de que «más allá de sus cifras, lo realmente destacable es que Crosstraining Catoira ha logrado cambiar la percepción del deporte en la zona», el equipo de marketing de La Filomena destaca que «a este gimnasio acuden personas de todas las edades y condición física, incluidas muchas que pensaban que el entrenamiento y el deporte son cosa de jóvenes o de profesionales, y que de la mano de Toño Gómez han descubierto una forma de vida basada en el cuidado personal, el bienestar y la superación».

La colaboración entre el máximo responsable del gimnasio y la cantante, que viene a ser algo así como una fusión entre música y deporte, «surgió de manera natural», esgrime la compositora vikinga, quien resalta que ambas disciplinas requieren de «constancia y pasión».

La colaboración de Toño se traduce en su participación estelar en el videoclip, en el que se convierte en uno de los actores y refleja «la misma energía transformadora que impulsa día a día en su gimnasio».

Esto lleva a La Filomena a decir que «ambos trabajamos desde la independencia y compartimos la ilusión por construir algo real desde cero, Toño centrándose en el deporte y yo, desde la música».

Arantxa Pérez con Toño Gómez, en su gimnasio de Catoira. / FdV

«Creer en lo que haces»

Pero «todo se reduce a lo mismo, que es creer en lo que haces y hacerlo con el corazón», explica Arantxa Pérez, que en 2013 distribuía sus dos primeras canciones a través de las mismas redes sociales en las que, más de una década después, sigue ganando seguidores y/o admiradores.

Un crecimiento artístico al que han contribuido, sin duda, tanto el videoclip que en su día rodó en las enigmáticas y casi aterradoras entrañas del ruinoso Hospital Xeral de Santiago, como la colaboración del productor italiano Bob Benozzo y el apoyo de personajes como el citado Sergio Álvarez y el actor Martín Vázquez, conocido por su participación en series como Serramoura, Pazo de Familia y Fariña.

En definitiva, que aquella niña tímida que actuaba en los festivales escolares se ha consolidado en la escena musical gracias a su tierna voz y una buena dosis de humildad y sacrificio.