Ravella destina 17.000 euros a la reposición de equipos de bombeo

La junta de gobierno de Vilagarcía aprobó una inversión de 17.000 euros para la reposición de equipos de bombeo estropeados o al final de su vida útil, localizados en O Rial, A Covacha y A Concha. Las compras se le han adjudicado a la empresa Sulzer Pumps Wastewater Spain.

En el caso de los bombeos de O Rial, el servicio de Alumeado indica que de las dos máquinas existentes en ese punto, solo funciona una, pero «con un desgaste muy avanzado que impide alcanzar el caudal necesario, generando frecuentes atascos y paradas en el sistema». Por ello, plantean compran dos bombas.

En el caso de la de A Concha, está funcionando, pero está al final de su vida útil y en caso de avería no podría ser reparada, por lo que también es necesario cambiarla para evitar riesgos futuros. Lo mismo sucede en la de A Covacha.