Ravella destina 17.000 euros a la reposición de equipos de bombeo
Se repondrán en O Rial, A Covacha y A Concha, para evitar el riesgo de vertidos
A.M.
La junta de gobierno de Vilagarcía aprobó una inversión de 17.000 euros para la reposición de equipos de bombeo estropeados o al final de su vida útil, localizados en O Rial, A Covacha y A Concha. Las compras se le han adjudicado a la empresa Sulzer Pumps Wastewater Spain.
En el caso de los bombeos de O Rial, el servicio de Alumeado indica que de las dos máquinas existentes en ese punto, solo funciona una, pero «con un desgaste muy avanzado que impide alcanzar el caudal necesario, generando frecuentes atascos y paradas en el sistema». Por ello, plantean compran dos bombas.
En el caso de la de A Concha, está funcionando, pero está al final de su vida útil y en caso de avería no podría ser reparada, por lo que también es necesario cambiarla para evitar riesgos futuros. Lo mismo sucede en la de A Covacha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco en O Grove