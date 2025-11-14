Preocupación por el estado de salud de Víctor Otero

Si cuando llega noviembre hay un protagonista indiscutible en O Grove, ese es el centollo. Y cuando de centollo se trata, hay una persona de referencia en la que fijarse desde hace décadas, como es Víctor Otero Prol.

Se trata del presidente de la Cofradía do Centolo Larpeiro, que es, sin duda, la principal plataforma de proyección nacional e internacional del preciado crustáceo, ya que organiza cada año un Gran Capítulo en el que participan cientos de personas pertenecientes a decenas de cofradías enogastronómicas de toda España, Portugal y otras partes del mundo.

Este año, además, con el aliciente de organizar en O Grove el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas, con trescientos cofrades de España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Grecia.

Un momento del XXXII Xantar de Cofrades, organizado por la Cofradía do Centolo Larpeiro. / M. Méndez

Por eso Víctor Otero Prol, que preside también el comité organizador de ese congreso internacional cobra un protagonismo especial.

De ahí la preocupación mostrada por numerosos ciudadanos, muy pendientes de su delicado estado de salud.

Tras sufrir numerosos y muy graves problemas cardiopulmonares en el pasado, el presidente de Centolo Larpeiro sufrió hace casi diez días un nuevo y preocupante contratiempo que lo mantiene hospitalizado.

Aunque su estado de salud sigue siendo muy delicado, parece que cada día que pasa experimenta una leve mejoría que invita al optimismo.

Muy probablemente no podrá estar presente en los actos que durante tantos meses estuvo organizando a conciencia y con todo lujo de detalles –como suele hacer cada vez que organiza algún evento–, pero son muchos los que se acuerdan de él ahora que se habla tanto del centollo y le desean una pronta recuperación.

Víctor Otero es miembro destacado de la Fundación Amigos de Galicia, Hermandad Monárquica y de la Orden del Camino de Santiago, además de jefe de Protección Civil e integrante de la Asociación de Derechos Humanos e Intervención Policial y Militar de España.

Víctor Otero recibiendo un premio en Toledo por su papel como embajador de la Marca Ejército. / FdV

La Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España acordó hace años, en base a su Reglamento de Reconocimientos, Honras y Condecoraciones, concederle la Placa al Mérito Colectivo, en su Categoría de Oro.

También fue galardonado con la medalla de oro de la Fundación Foro Europa y en 2021 se convirtió en uno de los cuatro primeros embajadores de la Marca Ejército en Galicia.

Y hay muchos más méritos y distinciones que podrían citarse para aludir a Víctor Otero Prol, al que todos reconocen como un trabajador infatigable.