El otoño inunda la Escuela Infantil
El centro vilagarciano celebra la tradición del magosto con los más pequeños y sus familias
La experiencia del otoño y todos los productos de la temporada fue algo que descubrieron ayer los más pequeños de la Escola Infantil Municipal de Vilagarcía. El centro acogió un gran magosto en el que participaron las familias.
El trabajo de los pequeños se centró en preparar los disfraces que lucieron durante una intensa jornada, una preparación en la que no faltaron pequeños detalles, como la elaboración de las hojas para cada disfraz. Después llegarían las experiencias con los frutos otoñales, desfilando productos como las castañas, elemento indispensable en cualquier magosto, las calabazas, manzanas, nueces o las espigas de maíz, que se convirtieron en uno de los elementos que más llamó la atención a los más pequeños.
De todas formas, por cuestiones de alérgenos y el riesgo de atragantamiento, ninguno pudo disfrutar del característico sabor que deja en la boca una castaña asada. Además de los disfraces, el centro también preparó una sesión de concierto para los pequeños, en el que no faltaron las canciones, todas ellas provenientes de la tradición oral para este tipo de eventos. El magosto se convirtió en una gran fiesta en la que participaron los más pequeños y sus familias para celebrar la llegada del otoño, una época que también tiene sus atractivos y sus buenos momentos.
En definitiva, un cúmulo de experiencias que los pequeños pudieron vivir en familia para ir ampliando, poco a poco, sus conocimientos sobre las riquezas, tanto culturales como gastronómicas que puede ofrecer una época del año como es la otoñal.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco en O Grove