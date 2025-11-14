El otoño inunda la Escuela Infantil

La experiencia del otoño y todos los productos de la temporada fue algo que descubrieron ayer los más pequeños de la Escola Infantil Municipal de Vilagarcía. El centro acogió un gran magosto en el que participaron las familias.

El trabajo de los pequeños se centró en preparar los disfraces que lucieron durante una intensa jornada, una preparación en la que no faltaron pequeños detalles, como la elaboración de las hojas para cada disfraz. Después llegarían las experiencias con los frutos otoñales, desfilando productos como las castañas, elemento indispensable en cualquier magosto, las calabazas, manzanas, nueces o las espigas de maíz, que se convirtieron en uno de los elementos que más llamó la atención a los más pequeños.

Los pequeños disfrutaron durante la jornada. | FDV

De todas formas, por cuestiones de alérgenos y el riesgo de atragantamiento, ninguno pudo disfrutar del característico sabor que deja en la boca una castaña asada. Además de los disfraces, el centro también preparó una sesión de concierto para los pequeños, en el que no faltaron las canciones, todas ellas provenientes de la tradición oral para este tipo de eventos. El magosto se convirtió en una gran fiesta en la que participaron los más pequeños y sus familias para celebrar la llegada del otoño, una época que también tiene sus atractivos y sus buenos momentos.

En definitiva, un cúmulo de experiencias que los pequeños pudieron vivir en familia para ir ampliando, poco a poco, sus conocimientos sobre las riquezas, tanto culturales como gastronómicas que puede ofrecer una época del año como es la otoñal.