El mal tiempo frena en seco la campaña del erizo

Las fuertes corrientes marinas han obligado a frenar la campaña de pesca del erizo de mar que llevaban a cabo los buzos de la cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño, con sede en O Grove.

Fue el pasado 20 de octubre cuando comenzó la actividad extractiva autorizada por la Xunta mediante la técnica de buceo con suministro de aire desde superficie, en la zona sublitoral que va de Punta Faxilda –salvo A Lanzada– hasta el puerto de O Grove, en Pedras Salvorés, Baixo dos Mezos y Baixo dos Esqueiros.

Desde entonces se llevaron a cabo seis jornadas efectivas de actividad que permitieron despachar a través de la lonja de contratación grovense 3.900 kilogramos de este equinodermo.

La descarga de las capturas en el puerto pesquero de Pedras Negras. / M.M.

Gracias a ello el sector pudo ingresar 52.000 euros, demostrando que el producto se cotiza cada vez mejor y se ha consolidado como uno de los recursos específicos de mayor proyección.

Tanto es así que el pasado día 3 llegó a marcar un precio máximo de 15 euros el kilo. Y lo mejor de todo, al menos desde el punto de vista de los mariscadores, es que en ningún momento bajó de los 13 euros.

En cualquier caso, el precio seguirá subiendo a medida que se acerquen fechas tan señaladas como las navideñas, sin perder de vista que llegó a alcanzar topes de hasta 21 euros el kilo, como sucedió el año de la pandemia, situándose al siguiente en 23,50 euros y marcando techos de 21 en 2022 y de 19 euros el kilo tanto en 2023 como el año pasado.

La lonja de O Grove despachó durante las dos últimas décadas 825 toneladas de erizo de mar, por importe de 5,2 millones de euros.