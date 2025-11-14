Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Vacas lleva su música al IES O Carril

Diego Doval

Vilagarcía

El grupo De Vacas realizó un concierto en formato íntimo en el IES O Carril. Fueron tres pases de 25 minutos, en los que tocaron sus temas más sonados y en los que se habla de la importancia de liberar a la juventud de tabús y prejuicios.

