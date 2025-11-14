El linaje más desconocido de Fefiñáns

El título de vizconde de Fefiñáns y la propiedad del mítico pazo fueron de la mano hasta el siglo XIX. Después, el primero pasó a otra línea familiar de las muchas que han estado vinculadas con uno de los orgullos del patrimonio gallego. La protagonista de este reseñable cambio en la historia de un bien que aún tiene mucho por descubrir para el público en general, fue Dores Losada Miranda. De ella habla el último número «O Umia», que ya está en la calle.

La Asociación Amig@s de Fefiñáns presentó ayer en sociedad los contenidos de esta edición, la doce, de este boletín divulgador y que incluye un artículo sobre ella, la última vizcondesa que vio Cambados, y también sobre uno de los linajes más desconocidos: los Losada-Miranda.

Está firmado por su presidente Ernesto Vázquez Rey, que se estrena en la revista con una investigación que aún tendrá un desarrollo mayor sobre «esta generación poco estudiada» y que ostentó el título nobiliario y la propiedad entre el largo linaje que habitó el pazo desde su construcción hasta la rama de la familia que posee en la actualidad este BIC.

Un retrato de Dores Losada.

Casi de telenovela

Cuenta que esta mujer, fallecida en 1892, lo heredó por parte de su hermano, quien repartió los títulos heredados de sus padres entre sus tres hermanas para demostrarles su afecto y también «parece haber sido una forma de darles una cierta posición social en la consecución de beneficios matrimoniales», explica el investigador.

De Dores también cuenta detalles de su vida personal. Algunos parecen sacados de una auténtica telenovela y da otros detalles como que trasladó su residencia a Madrid cuando tenía 31 años y cómo manejaba y administraba las rentas e incluso hacía inversiones para obtener mayor rendimiento. Todo esto con lo que suponía para una mujer en aquella época pues, a pesar de las intenciones y aspiraciones de su hermano, nunca contrajo matrimonio.

Todo esto y más lo desvela el presidente de la entidad en este artículo que se suma a otros con temática de interés para los amantes del patrimonio, la cultura y la historia de Cambados, y también de la comarca.

Así, en esta edición de «O Umia» también se puede encontrar una nueva aportación del profesor jubilado Laureano Aragunde Oubiña sobre «Algunos aspectos de nuestra historia naval relacionados con Fefiñáns y su entorno». También escriben el catedrático cambadés Francisco Fernández Rei («Marília Luz Muñoz Bacelar y la «fala» de Cambados hace 60 años»); Encarna González y Gustavo Ferreiro, del SEO BirdlLife-GL SEO Pontevedra, que ofrecen una ruta ornitológica por la capital del albariño, hablando de las aves invernantes, y para concluir, el artista y filósofo Lois Gil Magariños, con Corporación Semiótica Galega, hace un repaso por la exposición «Saver», la cual estuvo en Pazo Torrado de abril a junio de este año. Aporta algunas claves.

Amig@s de Fefiñáns aprovecha para hacer un repaso de las actividades desarrolladas en los últimos meses y recuerda que están abiertos durante todo el año, y siempre, a acoger a nuevos miembros y articulistas que tengan las mismas inquietudes que los actuales componentes de salvaguardar, defender y divulgar lo mejor que sale muchas veces de las personas.