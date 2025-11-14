Levantan la suspensión de licencias en zonas portuarias de Cambados

El Plan Especial de Ordenación Portuaria de Cambados ya tiene plena validez después de haberse publicado en el DOG la aprobación definitiva. Esta llegó hace un par de semanas, con un sí unánime de la Corporación municipal que ponía fin a una década de trámites con este documento, crucial para el desarrollo de la localidad en muchos aspectos.

Para empezar, el anuncio realizado por la administración local indica que se declara extinguida la suspensión del otorgamiento de licencias que fue adoptada en la aprobación inicial, en 2021.

Cabe recordar que este plan de ordenación de Tragove y San Tomé y su ámbito es fundamental para la puesta en marcha de proyectos del sector privado que tienen sus industrias en esta zona y, de hecho, había iniciativas de ampliación y crecimiento en stand by, a la espera de contar con esta herramienta jurídica, que estuvo en riesgo de salir adelante en varias ocasiones.

Tampoco se puede olvidar su importancia para equipamientos públicos y sobre todo la plaza de abastos.

El Concello espera dar un impulso el año próximo a este proyecto atascado desde hace una década por, entre otras cuestiones, este Plan que redacta Portos, aunque la administración local sea la promotora.

Toda la documentación puede consultarse en la sede electrónica municipal, como todos los planos y determinaciones urbanísticas que afectan a estos ámbitos.