La gripe aviar obliga a los cazadores de especies de pluma a tomar precauciones

La Asociación de Tecores Galegos celebró una reunión con la directora xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, María Sol Díaz Mouteira, en la que los cazadores expusieron su preocupación por el avance de la gripe aviar, valorando su posible expansión a las especies de pluma de interés cinegético.

«Se recomienda a los cazadores por un principio básico de bioseguridad, no manipular aves que puedan encontrar en el campo enfermas o muertas», indicaron al término de la reunión portavoces del colectivo cinegético. Asimismo, en la reunión se puso de manifiesto que en caso de localizar casos en los que se pueda sospechar que las aves están afectadas de gripe aviar se debe alertar a los servicios veterinarios de las Consellerías de Medio Ambiente o de Medio Rural.

El aumento del riesgo de propagación de gripe aviar se produce en plena campaña de caza menor, en la que las especies de pluma centran los esfuerzos de muchos aficionados. En la reunión con la directora xeral se abordaron otros asuntos estrictamente relacionados con la actividad cinegética, como los daños y los accidentes de tráfico provocados por los jabalíes.

«Es un aspecto que preocupa, y mucho, tanto a los tecores como a la propia Consellería, puesto que a pesar de todas las medidas adoptadas no se consiguen reducir en número».

También analizaron el estado de las investigaciones sobre el estado de las poblaciones de conejo en la península Ibérica.