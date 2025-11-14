La gripe aviar obliga a los cazadores de especies de pluma a tomar precauciones
La Consellería les recuerda que no deben manipular aves muertas o enfermas
A.M.
La Asociación de Tecores Galegos celebró una reunión con la directora xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, María Sol Díaz Mouteira, en la que los cazadores expusieron su preocupación por el avance de la gripe aviar, valorando su posible expansión a las especies de pluma de interés cinegético.
«Se recomienda a los cazadores por un principio básico de bioseguridad, no manipular aves que puedan encontrar en el campo enfermas o muertas», indicaron al término de la reunión portavoces del colectivo cinegético. Asimismo, en la reunión se puso de manifiesto que en caso de localizar casos en los que se pueda sospechar que las aves están afectadas de gripe aviar se debe alertar a los servicios veterinarios de las Consellerías de Medio Ambiente o de Medio Rural.
El aumento del riesgo de propagación de gripe aviar se produce en plena campaña de caza menor, en la que las especies de pluma centran los esfuerzos de muchos aficionados. En la reunión con la directora xeral se abordaron otros asuntos estrictamente relacionados con la actividad cinegética, como los daños y los accidentes de tráfico provocados por los jabalíes.
«Es un aspecto que preocupa, y mucho, tanto a los tecores como a la propia Consellería, puesto que a pesar de todas las medidas adoptadas no se consiguen reducir en número».
También analizaron el estado de las investigaciones sobre el estado de las poblaciones de conejo en la península Ibérica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco en O Grove