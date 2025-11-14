Gotas participa en el I encuentro de Orgullos Rurales

La Asociación Gotas participó el pasado fin de semana en el I Encuentro de Orgullos Rurales, una cita que unió iniciativas LGTBIQ+ provenientes de diferentes rincones del mundo rural. El encuentro se celebró en la localidad de Nieva de Cameros, en La Rioja, localidad donde se celebra el Cameros Cuir, un orgullo rural que reúne a decenas de participantes en verano. En pleno otoño, allí participaron integrantes de colectivos de diferentes territorios rurales de toda la geografía española, convirtiendo el acto en un lugar para compartir experiencias y generar nuevas dinámicas que reflejen las realidades LGTBIQ+ en el ámbito rural.

Durante las dos jornadas que duró el encuentro se fortalecieron lazos y se exploraron posibles colaboraciones, tejiendo la primera red de Orgullos Rurales del Estado, cuyo objetivo es construir comunidades visibles y arraigadas en los territorios rurales. A través de esta red, se quiere poner en valor la importancia de dar voz a las comunidades LGBTIQA+ en el mundo rural. Desde los pueblos y comarcas a menudo menos visibles, se trabaja por el derecho a vivir con dignidad, seguridad y orgullo, promoviendo una visión territorial más justa y descentralizada, donde la diversidad sea reconocida como una parte esencial de la vida en los pueblos.